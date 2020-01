Kimberly Loaiza invita en TikTok a No seas Celoso challenge

Kimber Loaiza no duda en presumir en sus diferentes redes sociales el éxito que ha tenido su más reciente tema No Seas Celoso. Recientemente debutó en la aplicación TikTok con un sexy baile de la coreografía de No Seas Celoso.

Cada que puede, Kimberly Loaiza no duda en darle promoción a su éxito, que hasta el momento lleva más de 50 millones de reproducciones en Youtube, para ser exactos 56,875,180 vistas.

A través de TikTok, la Lindura Mayor aprovechó que cada vez aumenta más su número de seguidores para invitarlos a realizar un challenge de No Seas Celoso y prometió que estaría viendo cada video. “Corazón si me quieres ver más por acá. Los invito a hacer el #noseascelosochallenge, los estaré viendo", señaló La Lindura Mayor.

A unas horas de abrir unirse a TikTok, aplicación basada en crear y compartir videos cortos y que últimamente ha conseguido increíbles resultados al desbancar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, Kimberly Loaiza ya cuenta con 692.8K seguidores.

Recientemente se dio a conocer que TikTok había presentado una falla de seguridad por lo que los cibercriminales manipular los datos de los usuarios.