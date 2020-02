Kimberly Loaiza disfruta de las maravillas de Mazatlán

Kimberly Loaiza permaneció varios días ausente de su cuenta de Instagram, a lo cual subió un video en el cual les explicaba a sus millones de fans que se encontraba feliz y agusto disfrutando su instancia en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, lugar de donde es originaria.

La intérprete de No Seas Celoso se encuentra disfrutando unos días de las maravillas de Mazatlán en compañía de su pequeña hija Kima, a la cual se escucha en el vídeo.

Tras pasar unos días ausente en las redes sociales, Kimberly Loaiza propuso realizar una dinámica rápida, la cual dieron a conocer por medio de sus Instagram Stories y dieron las indicaciones a las cuales respondieron con agrado sus seguidores.

La dinámica consistió en que las personas que comentaran su última foto con un emoji de flor, los estaría siguiendo de cerca, por lo cual las respuestas fueron inmediatas, subiendo imágenes de las personas que la comentaron que fueron demasiados en cuestión de minutos.

La última fotografía la cual tenían que comenta,r es donde la influencer aparece con un vestido que causó polémica en redes sociales, en donde hubo varios comentarios en donde se especulaba que los glúteos de la cantante se veían bastante grandes suponiendo que se los había operado.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que las personas estén esperando el nuevo sencillo de Loaiza titulado "Apaga la Luz", de la cual ya dio una probadita de su música y letra la cual tiene la colaboración de Ovy On The Drums.