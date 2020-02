Kimberly Loaiza comparte foto junto a Ovy On The Drums y las redes estallan

Kimberly Loaiza viajó a Colombia acompañada de su pareja Juan de Dios Pantoja para producción de un nuevo disco, sin embargo, los millones de seguidores que el que iba a lanzar nueva canción sería Pantoja pero ¡vaya sorpresa!, será La Lindura Mayor quien lanzará un nuevo tema junto a Ovy On The Drums.

Aún no se han dado a conocer detalles de la producción que está realizando la cantante, pero seguramente Kimberly Loaiza mantendrá informados a sus millones de seguidores a través de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Kimberly Loaiza compartió una imagen en la que aparece Daniel Oviedo, mejor conocido como Ovy On The Drums. En la fotografía se observa a La Lindura Mayor posar con un short en unas escaleras junto al cantante de pop.

Hace unos días, la intérprete de No Seas Celoso posteó en su cuenta de Twitter que tenía planes en puerta sobre nuevos proyectos de la música, sin embargo, muchos haters la atacaron y le pidieron que ya no sacara más canciones, pues lo suyo no era el canto si no hacer videos.

Desafortunadamente en ese posteo que hizo en Twitter los usuarios empezaron a recordalre su mala participación que tuvo en el programa de Hoy, donde interpretó la canción El color de tus Ojos, de la banda sinaloense MS.

Ovy On The Drums es un productor y compositor musical nacido en Medellín, Colombia, quien ha producido para artistas reconocidos como Paulo Londra, Karol G y Piso 21 y ahora a Kimberly Loaiza.