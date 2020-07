Kimberly Loaiza comparte el detrás de cámaras de Me Perdiste

El pasado 8 de julio, la cantante y youtuber, Kimberly Loaiza, lanzó su tema titulado Me Perdiste, el cual rápidamente se posicionó en el top ten en México y algunos otros países del mundo. Mucho se ha especulado que está canción es una indirecta a su ex Juan de Dios Pantoja ,y pese a estos rumores, la cantante no ha dicho nada al respecto pero lo que si, es que ha dudado en agradecer todo el apoyo por lo que decidió compartir los detrás de cámaras de Me Perdiste.

Y es que no es el primer video que La Lindura Mayor comparte en su cuenta de Instagram, de todo el trabajo que se realizó para lograr todo el éxito de Me Perdiste, pues está ya es la segunda parte del video. A unos días del lanzamiento de Me Perdiste, el tema lleva más de 28 millones de reproducciones en Youtube.

Tanto está siendo el éxito de Me Perdiste que muchos de los fans señalan que día y noche escuchan la canción. Recientemente Kimberly Loaiza salió a las calles para regalar 100 mil pesos a los más afectados por la pandemia de coronavirus. Aunque la youtuber mexicana nacida en Mexicali, Baja California, confesó al principio del video que hizo esta gran acción sin fin de lucro, la youtuber dividió opiniones.

“Kim no tiene por que explicar tanto, pero no se vale que la estén criticando hasta por sus buenas acciones “ , “Kimberly en serio tienes un corazón de oro, vales mil sigue así porque esas personas lo necesitan, enserio eres única, Kima tiene a una madre muy noble, fuerte y muy hermosa, eres un ejemplo a seguir enserio?, gracias a Dios por ese corazón tan grande que te dio”, “ Muchos se podrán burlar porque dice “De parte de Dios” pero la verdad es que Dios le puso en su corazón hacer la ayuda y ella le quiso dar el crédito a él, porque gracias a Dios ella está aquí, triunfando y brillando mucho como siempre”, son algunos de los comentarios en la plataforma de Youtube.

Actualmente, La Lindura Mayor goza de una gran popularidad no solo a nivel nacional, sino que también en otros países de latinoamerica también los ha conquistado con su belleza y talento. Kimberly Loaiza también es una estrella en Tik Tok, plataforma en la que actualemte tiene más de 22 millones de seguidores.

Además, Kimberly Loaiza esta a punto de superar los suscriptores que tiene la famosa youtuber Yuya. Actualmente Yuya tiene 24.6 M de suscriptores en Youtube y Kimberly 24.3 M de suscriptores, sin embargo, en Instagram, La Lindura Mayor ya se coronó como una de las mejores en dicha red al tener 21,2mm seguidores.

