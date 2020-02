Kimberly Loaiza como una muñequita; impresiona a fans

La famosa youtuber, Kimberly Loaiza impresionó a sus millones de fans con su nueva vestimenta que utilizará en su próxima canción junto a Ovy On The Drums. La intérprete de No seas Celoso de nueva enloqueció a chicos y grandes al posar con un jumpsuit (estilo palazzo) y con una coletas, razón por que la compararon con una muñequita.

Aparentemente el nuevo tema de Kimberly Loaiza y Ovy On The Drumsse llamará Apaga la Luz, o por lo menos así lo dio a entender la famosa youtuber sinaloense al compartir la imagen, en donde escribió Apaga la Luz.

Lee también: Francely Abreu de La Academia sube cover de Tusa y se vuelve tendencia

"Que hermosa", "Pareces muñequita", "Te vez increíble mujer", fueron algunos de los comentarios que recibió la Lindura Mayor.

Otros de los comentarios que resaltaron en la publicación fueron los de Kim Shantal, Danny Alfaro, Daniela Buenrostro y la propia hermana de Kimberly Loaiza y Estefanny, a está última también la llamaron muñequita.

Hace un par de horas, la novia del también youtuber, Juan de Dios Pantoja dio un adelanto en sus historias de Instagram, de las grabaciones de su esperado tema que seguramente será todo un éxito como lo fue No seas Celoso.

No seas Celoso alcanzó en tan solo unos días millones de reproducciones y hasta el momento lleva 80,038,363 vistas.