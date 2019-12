Kimberly Loaiza celebra los 40 millones de No seas Celoso

Recientemente Kimberly Loaiza se vio envuelta en una polémica luego de presentarse en el matutino Hoy. Resulta que la famosa youtuber llamó la atención al cantar en vivo El color de tus Ojos de la banda sinaloense MS, pues fue severamente criticada al no gustarle muchos su voz, sin embargo, a Kimberly Loaiza no le ha afectado en lo absoluto los comentarios de los usuarios de las redes sociales, pues cada día celebra el éxito con su tema No seas Celoso, el cual ya pasó los 40 millones de reproducciones en Youtube.

Kimberly Loaiza tiene más de 5 millones de suscriptores en Youtube y su éxito de No seas Celoso lleva hasta el momento 40,857,415 de reproducciones. A solo unos días de haber sido lanzado el tema, ya casi supera a Amándote, tema que fue lanzado en el mes de julio.

Lee también: Los gestos de Galilea Montijo y Raúl tras cantar Kimberly Loaiza

Otra noticia que ha llamado mucho la atención de los internautas es que La Lindura Mayor mostró de que esta hecha en Navidad, pues acaparó miradas de diversos medios de comunicación al posar con una sexy blusa con la que dejó al descubierto parte de su espalda y abdomen.

¡Feliz Navidad Linduras, los amo!, escribió la famosa youtuber sinaloense. Razón por la que recibió muchos mensajes halagadores, donde sus fans le dicen que luce hermosa. Es la primera Navidad que La Lindura Mayor y Juan de Dios Pantoja la celebran al lado de su hija Kima, quien para ser su primera Navidad se portó muy bien, ya que Santa Claus le trajo un muy bonito regalo.

Kima recibió como regalo de Navidad una especie de carreola que a la misma vez se hace bicicleta de Hello Kitty.

Fue Juan de Dios Pantoja quien presumió a través de las Stories de Instagram el regalo que Santa Claus le trajo a su pequeña Kima.