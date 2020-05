Kimberly Loaiza celebra con Juan de Dios sus 19 millones en Instagram

Kimberly Loaiza compartió mediante sus historias de Instagram una imagen en donde festejó los 19 millones de seguidores, esto después de anunciar que había regresado con Juan de Dios Pantoja.

En la imagen se puede apreciar que la intérprete de No Seas Celoso se muestra con una copa de vino y unos guantes negros de gala y les dice a sus millones de seguidores que brinden por ser una gran familia.

Kimberly Loaiza indicó “Brindemos”. Porque ya somos 19 millones aquí en Instagram Gracias linduras son una gran familia”.

En cuestión de horas, el video llegó a los 2, 589,160 de Me Gusta y un sinfin de comentarios entre los que destaca el de Juan de Dios Pantoja.



La youtuber ha sabido posicionarse en el gusto de sus seguidores, pues su contenido se basa en diversos temas como el compartir imágenes de ella, de su hija, retos, eventos, canciones, proyectos, etc.



Kimberly Loaiza alcanzó gran popularidad con el tema “No Seas Celoso”, el cual la llevó hasta la cima.



Tras haber pasado la tempestad tras filtrarse un video de Juan de Dios Pantoja teniendo relaciones con dos chicas que no eran Kimberly Loaiza, la Lindura Mayor confesó que se encuentra al lado de Juan de Dios debido a que al regresar a su casa en Ciudad de México fueron víctimas de un robo.

Tras ser víctimas del robo, Kimberly confesó que tenía mucho miedo por lo sucedido en su casa, por lo que le permitió a Juan estar cerca de ellas para no correr peligro.