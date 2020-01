Kimberly Loaiza celebra 70 millones de reproducciones

Kimberly Loaiza quien es la intérprete de la canción "No seas celoso", ha roto récord de reproducciones, por lo que ha sido posicionada como uno de los más grandes éxitos de la "nueva" historia musical, volviéndose tendencia en México; debido a que sus linduras se han encargado de mantenerla en un impresionante número de vistas.



A través de su cuenta oficial de la red, en sus Instagram Stories, Kimberly, dio a conocer a sus linduritas que su canción "No seas Celoso", ha llegado a los 70 millones de visitas en YouTube, lo cual la tiene muy pero muy emocionada.

Si los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy cansando. No hagas caso si te dicen que ando con fulano. Yo te pregunto ¿pa’ qué me celas?. Yo estoy pa’ ti, no estoy pa’ cualquiera (yeh, yeh, yeh)", parte de la canción más escuchada del momento.