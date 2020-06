Kimberly Loaiza casi rompe el anillo de compromiso que le dio Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza compartió en su canal de YouTube, un vídeo en el que realiza retos en compañía de su hermana, quien colocó dentro de unas cajas, cosas importantes con el fin de que la Lindura Mayor destruyera la incorrecta.

Sin embargo, mediante la dinámica, se puede apreciar que Loaiza está festejando 23 millones de seguidores en la plataforma, por lo que se sintió inspirada para grabar el video.

En dicha dinámica, la hermana de Kimberly tiene la responsabilidad de colocar dentro de las cajas, cosas importantes para que con un marro, la cantante destruya la caja que es incorrecta a la suerte. Se puede apreciar que su hermana puso el anillo de compromiso -que le entregó Juan de Dios Pantoja-, dentro de una caja a la que Kimberly le pegó y casi lo destruye.

Aunque no le dio a la caja donde estaba el anillo, al verlo ahí le dijo a su hermana que no se midió con la magnitud de la broma, por lo que quería parar la dinámica y la agarró de los cabellos jugando y bromeando ante la situación del reto y el valor del anillo.

En otro de los retos la cantante destruyó con el marro su bocina ya que no le atinó a la caja que no tenía nada lamentándose de haberla quebrado. Por lo que tuvo que terminar de romperla. La youtuber le advirtió a su hermana que a Kima no la metiera en ninguna caja; sin embargo, resultó que fue la andadera de la bebé la que metió en una de las cajas que cambió de tamaño y la destruyó con el marro al equivocarse de nuevo.

El clip tiene una pequeña descripción en la que la influencer compartió para que sus seguidores supieran de lo que se trata: "LINDURAS GRACIAS POR VER ESTE VIDEO ME ENCANTARÍA QUE LE DIERAN LIKE Y LO COMPARTIERAN, SERÍA DE GRAN AYUDA", hasta el momento ya tiene más de 3'575,475 vistas.

Recientemente la cantante ha desatado polémica entre sus seguidores debido a que grabó un video de Tik Tok donde aparece con Sebastián Yatra que hizo que los fans pensaran que estaba olvidando a Juan de Dios, quien es el padre de su pequeña hija Kima.

Sin embargo, esta polémica la ha colocado en una situación en la que los seguidores han considerado la tercera en discordia, como la posible culpable de la ruptura entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, como se dio a conocer recientemente.