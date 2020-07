Kimberly Loaiza arrasa con Me perdiste, indirecta a Juan de Dios

Hace un par de horas, Kimberly Loaiza compartió que ya su nuevo tema Me Perdiste ya se encontraba disponible en la plataforma de Youtube, por lo que sus fans, quienes no habían tenido la oportunidad de escucharlo en Spotify, rápidamente se dirijieron a la plataforma y el tema está siendo todo un éxito.

Una de los detalles que más ha impresionado a los millones de fans de la cantante, aparte de la letra de la canción, la cual aseguran es una indirecta a su ex Juan de Dios Pantoja, es el escote que utilizó para el video clip de este tema.Rápidamente, me perdiste rebasó el millón de reproducciones, hasta el momento tiene 4,487,334.

Kimberly Loaiza está arransando con Me perdiste. Foto Instagram /Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza ha ganado gran popularidad es México, es una de las influencers más reconocidas y exitosas desde que decidió incursionar en la música. Su penúltimo tema titulado No seas Celoso estuvo en el top ten. Hasta el momento tiene más de 134 millones de reproducciones desde su lanzamiento en diciembre del 2019.

Y ahora el teme Me perdiste amenza con superar a No seas Celoso, pues en solo unas horas ya lleva más de 7 millones de reproducciones. En el video, La Lindura Mayor aparece con un sexy y elegante vestido rojo con el que resalta su figura.

“Tengo un trauma con esta canción,es muy pegadiza,creo que es de mis canciones favoritas”, Es hermoso tu video mi kim te amo te ves hermosa en el video mi Kim te amo”, “Una gran mujer talentosa y hermosa una joven y bella mamá Dios bendiga tu vida grandemente con mucha salud y bienestar y muchísimo éxito saludos!!! Lindura mayo te apreciamos muchísimo preciosa!!! “, son algunos de los comentarios en Youtube.

Mucho se ha especulado que Kimberly Loaiza le dedicó este tema a su ex pareja Juan de Dios Pantoja, sin embargo, ella no ha hecho nada al respecto, pero lo que si sorprendió en su cuenta de Instagram es la imagen de Lizbeth Rodríguez. De acuerdo con La Lindura Mayor, ella no compartió esa imagen por lo que muchos pensaron que era estrategia por su nuevo lanzamiento.

"WTF , que extraño fue esto. Alguien subió una foto a mi Instagram. Me asusté demasiado demasiado, la borre a los segundos que la miré, si la vieron no quiero que piensen que no fui yo", escribió en un primero momento Kim. Minutos después Kimberly Loaiza indicó "Bueno a ver con que me salen, por el momento Linduras me tranquilizaré y seguiré con mis cosas, hoy toca grabar".

