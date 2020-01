Kimberly Loaiza anuncia fecha importante en su vida

Hace un par de horas, la famosa youtuber Kimberly Loaiza prometió que vendrían cosas muy lindas este 2020, pues hizo pensar a sus millones de seguidores que lanzaría una nueva canción. "Se vienen muchas cosas lindas, muchas canciones y muchos proyectos que ya quiero mostrarles", comentó La Lindura Mayor.

Sin embargo, la noticia de la esposa de Juan de Dios Pantoja, no fue del agrado de muchos usuarios de las redes sociales, pues muchos de ellos la atacaron y le pidieron que ya no sacara más canciones porque no cantaba. Los usuarios señalaron que lo suyo no era la cantada si no hacer videos.

Pese a que Kimberly Loaiza recibió un sinfín de comentarios negativos, hace unas horas compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que dio a entender que el 5 de febrero del 2020 será una fecha muy importante para ello. En la misma imagen, La Lindura Mayor preguntó a sus millones de fans si estaban listos.

“ Noooo porfavor puro cáncer para mis oídos, lo tuyo es hacer videos, ya no cantes enserio cantas horrible y peor usas puro autotune”, “Nombre mana, canciones ya no.. tu no cantas chido”, fueron algunos comentarios de Twitter.

Nombre mana, canciones ya no.. tu no cantas chido :/ — kenia (@kenialeija) January 29, 2020

Recordemos que Kimberly Loaiza estuvo envuelta en una polémica el año pasado luego de asistir al programa matutino Hoy, donde cantó en vivo la canción de El Color de Tus Ojos de la banda sinaloense MS.

Luego de la presentación en el matutino iniciaron las críticas para Kimberly Loaiza, pues muchos la atacaron suspuestamente por no cantar. Pero eso no fue todo, ya que en otro segmento de Hoy, La Lindura Mayor cantó su reciente éxito No Seas Celoso, donde su voz se escuchó diferente, los usuarios especularon que estaba haciendo playback.