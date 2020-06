Kimberly Loaiza aclara si está embarazada de Juan de Dios Pantoja

A través de un video en Youtube, Kimberly Loaiza aclaró los rumores que circulan en redes sociales sobre su segundo embarazo. La famosa youtuber realizó varios retos después de casi dos años de no hacerlo, por lo que se mostró muy nerviosa. Sin embargo, en este canal de Youtube aclaró si esta o no embarazada.

“Estoy embarazada de nuevo, aquí toda la verdad”, fue el mensaje que compartió la intérprete de No Seas Celoso y que generó diversas especulaciones y furor entre sus millones de fans. Sin embargo, en el video de Youtube, Kimberly Loaiza le rompió el corazón a sus fans al señalarles que se trataba de una broma, no esta embarazada.

La cantante comentó que la noticia de que estaba embarazada era solo parte de una broma que al inicio le pusieron los fans, sin embargo, mediante este video de cumplir retos se lo volvieron a pedir que lo publicara en sus historias de Intagram por lo cual ella comentó que no se imaginaba las tantas especulaciones y rumores que se harían acerca de esta publicación.

La influencer dejó en claro, que al momento de realizar la grabación con algunos retos, consideró lo que tenía que hacer y que no, debido a que no quería exponerse debido a que es madre de familia, y pues es ella quien esta más al cuidado de su hija Kima.

En la descripción del video, la cantante agradeció y pidió a sus seguidores darle Like al video y compartirlo. “LINDURAS GRACIAS POR VER ESTE VIDEO, ME ENCANTARÍA QUE LE DIERAN LIKE Y LO COMPARTIERAN FUERA DE GRAN AYUDA".

Hasta el momento el video cuenta con más de 8,939,674 vistas en las que los seguidores no perdieron la oportunidad de saber el tipo de reto que cumpliría. Entre los retos a cumplir, la youtuber tuvo que hablarle a una persona para decirle que lo odia por lo cual seleccionó a su mánager, el cual se asombró al principio pero intuyó que era una broma. Después la retaron a tomarse medio vaso de jugo de limón sin hacer muecas y decir que estaba embarazada.

Kimberly Loaiza se convirtió en una de las influencers más famosas de México, en muy poco tiempo logró récords en sus fans. Además de apoderarse muy fácilmente de Instagram y Tik Tok, aparte de tener millones de suscriptores en Tik Tok.