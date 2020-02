Kimberly Loaiza PRESUME que Kima ya quiere gatear

La famosa youtuber Kimberly Loaiza presumió que su pequeña Kima, fruto de su amor con el también influencer Juan de Dios Pantoja, ya está más grande, pues a sus siete meses y días ya quiere gatear. Recordemos que fue el pasado 12 de julio del 2019 cuando Kima llegó a alegrales la vida a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de No Seas Celoso compartió que su hija Kima, ya quiere gatear. En el video se ve a la pequeña mover su cuerpo un poco como si quisiera moverse de lugar. Kima se ha convertido en toda una celebridad en Instagram, pues sus padres no dudan en compartir cada gracia que la pequeña hace.

Lee también: El triste momento que viven Juan de Dios y Kimberly Loaiza

No dudamos en un futuro que Kima se convierta en la reina de Instagram y todas las redes sociales que existen hasta el momento.El carísma y belleza, que indudablemente sacó de su madre, Kimberly Loaiza, ha logrado ganarse el cariño y amor de miles de seguidores de sus padres.

Actualmente Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja disfrutan de una gran popularidad en México y algunos países del mundo. Sin duda, el éxito que ha tenido el tema No Seas Celoso le ha dado mucha fama a La Lindura Mayor, ya su canción las escuchan chicos y grandes, y lo menor de todo es que se escucha en diversos países.

Pese a que No Seas Celoso no es la primer canción de la famosa youtuber, ya que lanzó Amándote y Enamorarme, es con la que ha alcanzado la fama mundial. A poco más de dos meses de su lanzamiento No Seas Celoso lleva hasta el momento 87,202,988 vistas.

Kimberly Loaiza sigue cosechando éxitos, pues recientemente anunció que ya estaba a punto de lanzar su nuevo tema Apaga la Luz, el cual tiene una colaboración con Ovy On The Drums.