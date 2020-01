Kimberly Loaiza, Kima y Juan de Dios Pantoja conquistan Hawaii

Los famosos influencers, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja acompañados de la pequeña Kima, disfrutan de unas merecidas vaciones en Hawái, Estados Unidos, después de culminar el 2019 con mucho trabajo.

A través de las Stories de Instagram, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, han presumido lo bien que se le están pasando en Hawái, disfrutando de los diferentes paisajes que ofrece la naturaleza.

En la serie de videos, tanto La Lindura Mayor como Juan de Dios Pantoja no dudan en mostrar cada una de las cosas que están haciendo durantes sus vacaciones e incluso la pareja ha mostrado las compras que han hecho y pidiendo la opinión de todos sus millones de seguidores para elegir accesorios para ellos y para la pequeña Kima.

Sin duda, Hawaii es uno de los lugares más hermosos y atractivos del mundo, la isla perfecta para derrochar amor, tal como lo hace Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, que pese a que comparten con sus fans los increíbles momentos que están pasando, no dudan en demostrar lo mucho que se aman y los felices que son.

Una de las más recientes noticias que generó mucha controversia en las redes sociales fue el cambio de look de Kimberly Loaiza, de rubio pasó a negro, sin embargo, esté no fue el detalle, si no que muchos usuarios de las redes sociales señalaron que le había copiado el look a Kenia Os y que incluso se veían igualitas.