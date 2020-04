Kimberly Loaiza IMPACTA con su radical cambio de look ¡Así o más bella!

Kimberly Loaiza al igual que su novio Juan de Dios Pantoja son uno de los youtubers más famosos del momento, ya que sin duda su contenido genera una inmensa cantidad de views, razón por la que no paran de cosechar éxito tras éxito en sus diferentes redes sociales. Recientemente Kimberly Loaiza compartió en su cuenta de Instagram el radical cambio de look al que se sometió, dejando a todos "impresionados".

Y es que, la intérprete de No Seas Celoso nuevamente cambió de look , pues Kimberly Loaiza regresó al pelo rubio en petición a todos aquellos fans que anhelaban verla con su cabello güero. "¿Alguien extraña mi cabello rubio? Yo un poco", escribió la famosa youtuber junto a una imagen donde está sentada tocando el pelo. La cantante recurrió a las extensiones rubias para no olvidar como luce con ellas.

Y es que recientemente la novia de Juan de Dios Pantoja se cortó su larga cabellera y pintó su pelo de negro, razón por la que recibió muchos halagos, sin embargo, hubo quienes le señalaron que se veía mejor con el cabello rubio, por lo que La Lindura Mayor quiso complacer a sus fans con este nuevo look, el cual, seguramente cambiara.

“De cualquier color te miras CLEANNN” “ Yooooooooo ? , el rubio es tuyo”, “Yo lo extraño,pero me gusta verte más con cabello negro”, “ Como sea! Pero la verdad me encanta más como te queda el cabello negro”, fueron algunos de los mensajes en la publciación de Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza no sólo se ha posicionado como una de las mejores youtubers del momento, sino que es uno de los rostros más bellos de las redes sociales.