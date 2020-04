Kimberly Loaiza DEFIENDE a Juan de Dios y deja CALLADA a Lizbeth Rodríguez

Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez y Kevin Panini han causado revuelo en las redes sociales, luego de que la exconductora de Badabun diera a conocer que el intérprete de Mi Plan, supuestamente le fue infiel a La Lindura Mayor con el youtuber Kevin Panini. Como era de esperarse la intérprete de No Seas Celoso salió a la defensa de su pareja Juan de Dios Pantoja tras las declaraciones de Lizbeth Rodríguez, quien utilizó su Instagram para confesar la relación que había entre ambos youtubers.

Loaiza siendo la pareja actual del cantante Pantoja no se quedó callada y por medio de sus cuentas oficiales empezó a contestar a la conductora de Secretos, pues esta empezó a subir memes en los que de manera burlesca se reía de la influencer, y aunque en los textos decía que las mujeres deberían apoyarse entre mujeres, pues es lo mejor que se debe hacer.

Lee también: Lizbeth Rodríguez REVELA que Juan de Dios le fue INFIEL a Kimberly Loaiza con un hombre

Linduras haré un video con el “DETECTOR DE MENTIRAS” dejen aquí preguntas que le debería de hacer a @Juandedios_P �� y preguntas que el me debería de hacer a mi �� jajajaja — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) April 16, 2020

Por su parte, Kimbery Loaiza, en Twitter le respondió diciendo que como era posible que hiciera ese tipo de burlas hacia su persona, si el día de la marcha de mujeres, que fue el 9 de marzo del año en curso, estuvo apoyando efusivamente el derecho, cuando se esta burlando de ella ante la situación que solo es un rumor.

Lizbeth Rodríguez le recomendó a Kimberly Loiza revisarle el celular a su pareja para que se entere de lo que está pasando en realidad. Entre las indirectas, Kimberly no perdió la oportunidad de mandar un mensaje en el que les decía a sus seguidores que enviaran preguntas que quisieran que Pantoja responda, ya que le hará un detector en vivo por lo que la conductora de Secretos no perdió la oportunidad de decirle que le preguntará a su novio si se había comido a Kevin Panini.

Pregúntale si se comió a @AchuteguiKevin !

De nada!



(Esto no es contra ti, al contrario) https://t.co/sNQCZ1uRkj — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

Sin embargo, Kevin no se quedó callado y también publicó un texto en el que decía: “Que no se proyecte mi amiga, no me dedico a lo mismo que ella sin contar Youtube, vaya ustedes si quieren creerle a alguien que tiene un programa falso”.

Sin embargo, esta polémica situación se ha ido difundiendo por todas las redes sociales, pues los seguidores de cada uno de los influencer opinan a favor y en contra de todos estos acontecimientos. Sin embargo, Kimberly Loaiza no deja de ser firme en la defensa de su pareja así como Lizbeth Rodríguez hasta el momento sostiene lo que ha dicho.