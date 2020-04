Kimberly Loaiza ARDE de celos por video Mi Plan de Juan de Dios

Kimberly Loaiza, la influencer más popular del momento, subió por medio de sus Instagram Stories unas imágenes y videos en las que sus seguidores se hacen una pregunta: ¿estará celosa la Lindura Mayor?. Debido a que su prometido Juan de Dios Pantoja , lanzó su nueva canción Mi Plan en Youtube y en el video aparece una guapa modelo.

La pregunta vino después de que la intérprete de No Seas Celoso mostrará a la modelo que aparece en el video de Juan de Dios Pantoja en ropa interior, pues los internautas esperaban que la cantante fuera la figura principal del video, el cual comparte Pantoja en colaboración con Norel, reconocido cantante y compositor colombiano.

Lee también:Llaman vulgares a Kimberly Loaiza y Juan de Dios tras video de reto

Kimberly Loaiza ARDE en celos por video Mi Plan de Juan de Dios. Foto Instagram.

Mediante las imágenes que compartió la cantante en su Instaram Srories se puede ver a su pareja a punto de besara la modelo.La famosa youtuber invitó a sus seguidores a que escucharan Mi Plan. En otra imagen aparece la protagonista del video en ropa interior negra, donde hace alusión a una pregunta ¿qué opinan de Mi Plan?, con una cara pena a la cual las linduritas empezaron a comentarle si estaba celosa.

Por lo cual subió un texto en otra Instagram Storie donde aclaraba la pregunta de sus seguidores: “Es broma lindura, obviamente estoy bromeando. Aparte eso fue hace mucho”, a lo que después de evadir los comentarios propuso una dinámica en la cual consiste que la persona que comparta la publicación del estreno de la canción de su prometido Pantoja lo seguiría.

Kimberly Loaiza ARDE en celos por video Mi Plan de Juan de Dios. Foto Instagram.

Loaiza cuando lanzó su canción "No seas celoso" su protagonista fue su pareja Juan de Dios por lo cual los seguidores pensaron que en esta ocasión el cantante la pondría a ella, aunque hasta el momento no se sabe las razones del por qué no aparece en el videoclip, la cantante no ha dejado de apoyarlo para hacerle publicidad a su estreno en el que trabajó duramente Pantoja.

Kimberly Loaiza ARDE en celos por video Mi Plan de Juan de Dios. Foto Instagram.

La canción del momento "Mi Plan" cuenta con 999,950 vistas a tan solo unas horas de haberla subido, esto es una clara manera de que los seguidores la esperaban con ansias, pues en el perfil de Pantoja ya había dado a conocer anteriormente que no había publicado la fecha de su lanzamiento debido a la pandemia mundial del coronavirus que obligó a las personas a estar en aislamiento.