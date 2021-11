Kimberly Flores opaca a Bárbara de Regil y Tefi Valenzuela como la Mujer Maravilla

Dejando atrás los rumores de infidelidad que la mantuvieron en el ojo del huracán, Kimberly Flores volvió a robar reflectores pero ahora tras presumir su escultural figura con un disfraz de La mujer maravilla opacando a la propia Bárbara de Regil y Tefi Valenzuela.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer y modelo guatemalteca compartió que se había unido a la celebración de Halloween, festejo que amerita un disfraz por lo que no se quiso quedar atrás y se transformó en La Mujer Maravilla a muchas artistas, entre ellas Bárbara de Regil y Tefi Valenzuela.

Cabe mencionar que a diferencia de Bárbara de Regil y Tefi Valenzuela, quienes usaron el clásico atuendo, Kimberly Flores utilizó un disfraz más moderno en tono dorado, el cual la hacía brillas como el oro. Pese a que las tres personalidades del medio del espectáculo les llovieron los piropos en sus cuentas de redes sociales, fue la esposa de Edwin Luna la que resaltó.

Fue en el perfil del programa Suelta la Sopa quien hizo una comparación del disfraz de Kimberly Flores y Bárbara de Regil, además de compartir que la ex de Eleazar Gómez también había portado el clásico disfraz, por lo que los piropos.

"Las dos, pero creo que Kim se lució más", "Pues el más espectacular es obvió que el dorado, eso que la tengan contra ella no le hace que feo ver tanta envidia por acá", "La kim se ve mejor", "Kimberly Flores se ve mejor", "Pues Kim!", "Ambas espectaculares", "Adoro a barbarita pero me gustó más el dorado", "El de la hermosa @kimfloresgz ", "El disfraz moderno está padrisimo. No significa que sea más bella Kimberly", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que tanto Kimberly Flores como Bárbara de Regil siempre dan de qué hablar; por un lado la influencer guatemalteca estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas tras participar en el reality show La casa de los famosos en donde se le relacionó sentimentalmente con uno de sus compañeros, escándalo que la obligó a salir del programa por el bienestar de su familia.

Tras su salida, la famosa de 32 años, dio la cara ante los rumores de que le había puesto el cuerno a su amado esposo, sin embargo, los seguidores de las redes sociales se le fueron encima.

Mientras que Bárbara de Regil constantemente da de qué hablar en sus redes sociales por los polémicos comentarios que realiza para motivar a las personas a cumplir sus metas.

