Kimbely Loaiza festeja sus 10 millones de seguidores en Tik Tok

La influencer, yotuber y cantante, Kimberly Loaiza quien es originaria de Mazatlán, Sinaloa, celebró sus 10 millones de seguidores en la plataforma de Tik Tok. La intérprete de No Seas Celoso, que goza de una gran popularidad está de festejo por un logro más en su vida.

La cantante Loaiza compartió por medio de sus Instagram Stories unos videos en los que agradece a sus fans por el apoyo que le han brindado en cada uno de sus perfiles sociales, pero en este caso a tan solo meses de abrir su cuenta en la plataforma de Tik Tok ya cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Lee también:Gran drama le arma Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja ¡esto arde!

La influencer se propuso a realizar diferentes tipos de temáticas en la plataforma de moda, pues en realidad todas las personas la están utilizando pues es una manera creativa y divertida de pasar un momento agradable disfrutando de la risa al ver la temática.

En el video, la famosa influencer agradeció a sus seguidores con el siguiente mensaje: "No lo puedo creer cuando menos lo espere y a tan pocos meses de haber abierto la cuenta de Tik Tok, y ahora el número de seguidores es muy grande. "Muchas gracias de todo corazón por el apoyo".

Asi mismo, compartió unas imágenes en las que aparece la cifra de la cuenta, por lo cual su cara era de felicidad. Sin duda alguna es una joven la cual ha alcanzado el éxito a través de las diferentes cuentas de redes sociales, como su canal de Youtube, Instagram, y ahora TI Tok. Al incursionar en la música fue otro de los éxitos que la ha llevado a la cima.

Su tema "No Seas Celoso" la posicionó como una de las artistas a nivel mundial pues hasta el día de hoy tiene 106,682,466 vistas en Youtube a tan solo cuatro meses de su lanzamiento. Pues aún así ya tiene en puerta otra canción de la cual los seguidores ya conocen parte de la música y letra de "Apaga la Luz", con la colaboración del productor y compositor colombiano Ovy On The Drums.