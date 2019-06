Kim Shantal se enfrenta a la ex de su novio Jaime Malcriado: Video

Kim Shantal intenta demostrar su amor a capa y espada por su novio Jaime Malcriado y esta vez no dudó en enfrentarse a su exnovia. A través del video '¿Quién me conoce más? Kim o mi ex' y muchas cosas salieron a la luz.

La exnovia de Malcriado es peruana e igual de guapa que Kim Shantal, aunque no es una novedad que en Badabun los youtubers hagan este video, sin duda el de este trío más que sorprendido ha encantado a los internautas.

Ania Gadea mostró total respeto hacia la actual novia de Jaime, la idea era responder preguntar sobre su persona y demostrar quién sabía más sobre su vida.

Con una actitud muy relajada Kim Shantal y Ania convivieron y aceptaron entre rirsas cuando cometían un error. Los seguidores señalaron que sin duda es la mejor pareja del team Badabun.

Otro detalle que los seguidores no dejaron pasar desapercibido fue la caballerosidad con la que Malcriado trató a las dos chicas, pero siempre le dandóle su lugar a Kim. Al final fue su novia quien con 10 puntos ganó la batalla.