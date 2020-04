Kim Shantal le copia a Kimberly Loaiza y Juan de Dios, revela secretos

Sin duda, Kim Shantal es una de las youtubers más famosas del momento, esto después de participar en el programa Badabun, razón por la que actualmente goza de una gran popularidad. Después de dejar dicho programa, la youtuber se abrió su propio camino y comenzó a interactuar con sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram y recientemente hizo un video para su canal de Youtube en el que cuenta con casi dos millones de seguidores.

Kim Shantal contó en el video que ya tenía tiempo sin hacerlos, pero pues no perdía la oportunidad de hacerlo, pues ya muchos lo habían hecho y ella quería colgarse de eso. Se trata de responder preguntas a fans, tal y como lo vimos con Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez.

Entre los secretos que reveló fue que no tenía novio, y que no ha tenido contacto con su ex, Jaime Malcriado. Otra de las preguntas que respondió la famosa youtuber fue que tiene proyectos a futuro. Shantal aprovechó para responder que el CEO de Badabun ha seguido mintiendo en las entrevistas que ha ofrecido, y que siente coraje y tristeza por no saber hasta donde llegarán sus mentiras.

Tras dejar Badabun, Kim Shantal, señaló que logró recuperar sus redes sociales gracias a dos socios, los cuales no reveló su nombre. Instagram es una de las redes sociales en la que más presencia tiene la youtuber, pues constantemente no duda en compartir atrevidas imágenes con las que a más de alguno les ha de provocar un infarto.

No es novedad que Kim Shantal presuma su espectacular figura en las redes sociales tal y como lo hace en está cuarentena tras la pandemia que enfrenta el mundo. Recientemente la famosa youtuber celebró sus 9.5 millones de seguidores en Instagram en donde aparece con un sensual bikini.

“9.3 millones. te amo, te amo, teamo. Gracias”, escribió la famosa.

Kim Shantal y Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja disfrutan de una gran amistad, esto tras dejar Badabun.