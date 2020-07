Kimberly Noel Kardashian, mejor conocida en el mundo de las celebridades estadounidenses como Kim Kardashian, ha tenido grandes y notorios cambios físicos desde que nació hasta el día de hoy. La estrella que forma parte del conocido Clan Kardashian, nació en Los Ángeles, CA., un 21 de octubre de 1980.

La socialité y empresaria estadounidense empezó a tomar gran fama en el año 2000, cuando empezaba a aparecer en las portadas de las revistas de moda más importantes junto con su colega Paris Hilton. Por otro lado, como segunda de Hilton y Nicole Richie, Kim tuvo varias participaciones en el reality show The Simple Life (2003-2007).

Kim Kardashian: así ha cambiado la Socialité estadounidense. Foto Instagram

Pero su punto de fama más álgido de la esposa de Kanye West, fue cuando estrenó junto a su familia el reality en el canal televisivo E! bajo el nombre Keeping Up with the Kardashians (Al día con las Kardashians) en el 2007.

Antes del exitoso reality, Kardashian hizo una película de las llamadas tres equis (2002), compartiendo créditos con el que en ese entonces era su pareja, el cantante Ray-J.

A partir de su fama, ha aprovechado su popularidad para dedicarse al mundo de la belleza en un acurdo con la empresa Coty, lanzando al mercado gran cantidad de fragancias así como accesorios de las marcas Skins de ropa interior remodeladora y la de cosméticos KKW Beauty, está valuada en 1 billón de dólares, lo cual hace que según estimaciones de Forbes la socialité valga más de 900 millones de dólares, dándole el título de la empresaria más codiciada en 2016.

En el terreno profesional, desde que comenzó sus estudios en Derecho en el 2018, Kardashian ha incursionado en el ámbito político como en la reforma de sistema carcelario de Estados Unidos, por lo que se ha llegando a reunir con el presidente Donald Trump en diversas ocasiones.

En junio de 2012, la empresaria de 39 años, confirmó su relación con Kanye West, con quien levaba años de amistad y actualmente ocho años de casada. Su amistad fue lo que ayudó a la consolidación sentimental de la relación.

Su relación se televisó en la séptima temporada de Keeping Up with the Kardashians. El 22 de octubre de 2013, un día después de su cumpleaños número 33, Kanye West le propuso matrimonio. La pareja contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2014 en el Fort di Belvedere.

Actualmente son padres de 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West Kardashian y a pesar de cuatro partos, pareciera como si el tiempo no hubiera causado ningún estrago en la figura perfecta de Kim, pues a medida de que pasan los años, luce más espectacular.

