Kim Kardashian aconseja a mujeres ponerse a trabajar: " levanten su trasero y pónganse a trabajar"

Kim Kardashian no deja de estar envuelta en la polémica, en esta ocasión la han criticado duramente en redes sociales, pues como parte de los consejos a mujeres de negocios les dijo que deben "levantarse y ponerse a trabajar".

"Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios, levanten su maldito trasero y pónganse a trabajar, parece que nadie quiere trabajar en estos días. Tienes que rodearte a ti misma con gente que quiera trabajar, tener un buen ambiente laboral donde todos amen lo que hacen porque sólo tienes una vida, sin ambientes tóxicos y aparecer y hacer el trabajo", dijo Kim en una entrevista a Variety.

El comentario no fue bien tomado por los usuarios de redes sociales, algunos de los cuales respondieron diciendo que la modelo y empresaria había crecido llena de privilegios. Ves todo en redes sociales y piensas que sólo es un estilo de vida, que es súper rápido y fácil porque s[olo tienes que postear algo, y no es fácil", expresó la famosa.

"Cuando haces fotos de productos, cuando publicas cosas relacionadas al trabajo sigue siendo un trabajo y sigue siendo realmente difícil y el éxito nunca es fácil, pero tu sólo tienes que ponerte a trabajar y verás los resultados, así de simple", aseguró la socialité. Kim Kardashian también destacó que es una mujer trabajadora, pues tiene éxito en su colecciones de ropa, cosméticos y demás artículos de belleza y rompió con el mito que “Kim Kardashian es famosa por ser famosa”.

"Las críticas nos dan igual. La verdad es que trabajamos muchísimo, pero si la gente piensa eso, lo siento. Ya no tenemos energía para todo esto. No bailamos, ni cantamos ni actuamos: vivimos nuestras vidas y logramos tener éxito. No quiero ser desagradable, solo estoy hablando de hechos", señaló Kim en la entrevista.

El año pasado, Forbes incluyó a Kim en su exclusiva lista de empresarios multimillonarios, pues estima que su fortuna ha crecido por sus marcas KKW Beauty y SKIMS, además de su reality show y contratos publicitarios.

