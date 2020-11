Kids' Choice Awards México: ellos fueron los ganadores

La noche del pasado martes 03 de noviembre, se llevó a cabo la entrega de premios de los Kids' Choice Awards México 2020, en su edición número 11. Y pese a que ya estaba grabada, los ganadores se habían declarado como tal, con las votaciones anticipadas del público.

Los Kids' Choice Awards México que reconocen a lo más destacado del cine, televisión, Internet y música fueron conducidos como cada año por Evaluna Montaner -hija de Ricardo Montaner- y su esposo, el cantautor, intérprete de "Tutu", Camilo.

Entre lo más destacado de la entrega se pudo ver que el primer premio entregado de la noche fue para Joaquín Bondoni, quien fue galardonado por el premio de Nickelodeon, como el Mejor Artista. Así, el Style favorito de los ganadores fueron Los Rúles, quienes luego de agradecer su premio, se bañaron por su clásico slime color naranja.

Por su parte, "No bailes sola", de Danna Paola y Sebastián Yatra no tuvo rival, ya que la pareja de artistas venció en el Live del Año a Gisselle Kuri y Paco de Miguel ('Fragmentados'). Los Polinesios presentaron el premio a la Mejor Artista Mexicana y fue Danna Paola quien nuevamente se llevó el galardón, quien además dijo estar muy orgullosas de sus raíces, mismas que ha puesto en alto por todo el mundo.

Ésta es la lista completa de los ganadores:

Actriz favorita

Macarena García

Evaluna Montaner

Pilar Pascual

Isabela Souza (Ganadora)

Actor favorito

Joaquín Bondoni (Ganador)

Sebastián Silva

Julio Peña

Emilio Osorio



Nick show favorito

Loud House

Bob Esponja (Ganador)

Henry Danger

Club 57



Show favorito

Club 57

BIA

Noobees

Juntos el corazón nunca se equivoca (Ganador)



Reality favorito

La Voz Azteca

De viaje con los Derbez

MasterChef México

Exatlón (Ganador)

Animación favorita

Bob Esponja

Escandalosos

Loud House

Prodigiosa: Las aventuras de Lady Bug (Ganadora)

Película favorita

Película favorita

Unidos

A todos los chicos de los que me enamoré 2

El stand de los besos 2 (Ganador)

Siente el ritmo



Style favorito

Camilo

J Balvin

Los Rulés (Ganadores)

Maia Reficco



Inspiración del año

Luisito & Juanpa Zurita con Aislados

Kenia Os (Ganadora)

Jesse y Joy

María Gabriela de Faría



Challenger del año

El Rod Contreras

Jean Carlo León (Jashlem)

Domelipa

Darian Rojas (Ganador)



Ship del año

Evaluna y Camilo (Ganadores)

Nath Campos y Simón Vargas

Calle y Poché

Eloisa Os y Emi Velarde



Apuesta Trend by Nick

Emi Velarde

La Vecibanda (Ganador)

El pequeño Logan

Orson Padilla

Youtuber favorito

Los Polinesios

Yolo Aventuras (Ganador)

Missa

SKabeche



Creador favorito

Eloisa Os (Ganadora)

Danna Paola

Little Vale

Fede Vigevani



Gamer favorito

Raptor Gamer

The Donato (Ganador)

Antrax

German Garmendia



Live del año

Gisselle Kuri y Paco de Miguel ('Fragmentados')

Nick en Casa con Bala

Las chicas quieren, con Evaluna

Danna Paola y Sebastián Yatra presentando "No bailes sola" (Ganadores)



Fandom favorito

Army (BTS) (Ganador)

CNCOWNERS (CNCO)

Directioners (One Direction-10 años)

SKuad (SKabeche)



Hit latino

Camilo- "Favorito"

Tainy, J Balvin- "Agua"

Morat y Sebastián Yatra- "Bajo la mesa" (Ganadores)

Rauw Alejandro- "Tattoo" (Remix con Camilo)

Artista latino

J Balvin

Camilo

Morat

CNCO (Ganadores)



Artista mexicano

Danna Paola (Ganadora)

Jesse y Joy

Matisse

Bala



Hit mundial

Don't Start Now- Dua Lipa

Come Together- Now United

Watermelon Sugar-Harry Styles

On- BTS (Ganadores)



Challenge del año

Liene- Nanana

Playdate

American Boy- Simetría Challenge

Choose your character (Ganador)

