Khloe Kardashian y Tristan Thompson terminan su relación por una infidelidad

La popular estrella de televisión Khloé Kardashian terminó la relación con su pareja Tristan Thompson por una presunta infidelidad del exjugador de la NBA, aseguró el portal TMZ.



Según la información de este medio especializado en noticias de famosos, Thompson fue infiel a Khloe Kardashian con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, quien es la hermana menor de Khloe Kardashian.

Thompson viajó hace una semana a Los Ángeles (EE.UU.) para celebrar San Valentín junto a Kardashian y True, la hija que tienen juntos, pero el domingo estuvo en una fiesta y pasó la noche con Woods, según el relato de TMZ.

Tristan Thompson ya tenía antecedentes de infidelidad con Khloé Kardashian

No es la primera vez que Thompson es acusado de haber engañado a su pareja. Medios estadounidenses publicaron el año pasado, poco antes de que Kardashian diera a luz a su hija, un vídeo de 2017 en el que Thompson aparecía con dos mujeres en un bar.



Antes de convertirse en la pareja de Thompson, Kardashian estuvo casada con el también jugador de baloncesto Lamar Odom, pero se divorciaron por los problemas de adicción que el exmiembro de los Lakers no pudo superar.



Kardashian, hermana de Kim Kardashian, es una de las protagonistas del programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, transmitido en el canal E! Entertainment.