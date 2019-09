Kenia Os y lo que hace para lucir una espectacular figura

La famosa youtuber Kenia Os cada vez luce más bella por lo que sus fans no dejan de mandarle mensajes halagadores.

"Te ves hermosisimaaaaa", "Me encanta", "Tus selfies son de lo mejor", son algunos de los comentarios de los fans de la youtuber.

Lee también: Kenia Os acusada de copiar el estilo de Kim Loaiza

Sin embargo, no falta la opinión de los haters, quienes no dejan de señalar que Kenia Os no deja de copiarle a la también influencer Kimberly Loaiza.

Hace unos días compartió en su Instagram que se realizó una cirugía de pómulos y mostró después el resultado. Recientemente Kenia Os compartió la dura rutina de ejercicio que realiza diariamente para mantener su espectacular figura.

Recordemos que Kenia Os fue fuertemente criticada por la trama de su tema Delito, con la que se aseguró incitaba a la violencia y al crimen, además, que en comentarios se le reprochó que la mayoría de sus seguidores son menores de edad y ella representa un ejemplo para ellos, y el videoclip daba una mala imagen.