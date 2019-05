Kenia Os se enfrenta a Alex Flores en Badabun: Video

Kenia Os estuvo grabando hace días con algunos de los integrantes del team Badabun y le tocó enfrentarse a Alex Flores, el youtuber que había hablado mal de ella cuando surgió el conflicto entre La Kenini y Juan de Dios Pantoja. En el video titulado Verdad o Shot, se preguntaron lo que siempre quisieron y jamás se habían atrevido.

En el enfrentamiento entre Kenia Os aclaró que ellos no se conocían a pesar de que Alex Flores había hecho un video en el que hablaba muy mal de ella y criticaba su roast, por lo que no perdió oportunidad de preguntarle qué pensaba de ella antes.

La Kenini se mostró segura e indiferente a todo lo que han dicho de ella al respecto y cuestionó qué pensaba de su roast, Alex en tono irónico señaló que había hecho un video para hablar precisamente de eso, pero Kenia contestó que ella no había visto esa crítica.

Una publicación compartida por Alex Flores (@alejandroflrs) el 16 de May de 2019 a las 3:54 PDT

La verdad no te voy a negar, es una canción muy pegajosa, está muy cool la tonadita, la llegué a tararear de vez en cuando, pero pues me molestó que te colgaras de eso pero eso no es un roast... porque ese fue un roast Pantoja, criticó Alex.