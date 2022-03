Kenia Os recrea su propio mundo en el disco ‘Cambios de luna’

El lanzamiento de “Cambios de luna’, primer material discográfico de la cantante mexicana Kenia Os revela mucho de la personalidad de la también influencer, que aunque no se considera muy mística admitió que una visita con la astrologa se sirvió de inspiración para el nombre de su disco, donde recrea su propio mundo.

La originaria de Mazatlán, Sinaloa, señaló en entrevista con EFE que “Cambios de luna” refleja los momentos que ha tenido que pasar últimamente en su existencia: "Es un álbum muy personal, habla mucho de mi vida, de quién soy yo como mujer", relata la cantante y también "influencer" de 22 años, de quien se dice podría unirse al elenco de conductores de TV Azteca.

Unas mariposas y la frase "vivo creando mi mundo" inspiraron a Kenia Guadalupe Flores Osuna a darle una identidad visual y metafórica a su trabajo musical que comienza con el tema "Cambios", una canción de "fuerza y resiliencia".

"Fue la más especial del álbum, la puse como primer tema sabiendo que no era la más popular, porque tiene un mensaje muy bonito. La canción dice: 'ahora me toca a mi cambiar, sanar, voy a poner todo en su lugar' y es esta parte de comenzar desde cero y decir, no voy a parar por nada, voy a seguir adelante, voy a seguir soñando", dice la joven.

Entre los cambios que llegaron a su vida de improviso y simultáneamente, estaba el inicio de su faceta como empresaria en el mundo del maquillaje, su preparación como cantante y artista multidisciplinaria, así como la exposición a medios de comunicación masivos a los que no estaba acostumbrada.

"Cuando inicié el álbum empecé a crear mi línea de maquillaje, me llamaron para conducir los premios MTV Miaw, pasó la firma de contrato con Sony, empezaron a sonar teléfonos con personas muy importantes que querían colaborar conmigo y muchos otros nuevos procesos de mi vida laboral y como artista", narra.

Una artista completa

Kenia Os fue famosa y popular en redes sociales antes de ser cantante, y aunque comenzó a hacer videos de Youtube desde 2015 y en la actualidad acumula más de 12 millones de seguidores en Instagram, considera que no ha sido hasta este momento -con su primer disco- que sus fans han encontrado a la persona detrás de la figura pública.

"Al momento que escucharon el álbum se dieron cuenta de que me estaban escuchando a mí, antes escuchaban a Kenia Os el producto, pero ahora escuchan mis letras y mi esencia. Eso cambió todo, hubo una conexión más grande con ellos (sus seguidores)", explica.

Por ello, aunque no olvida sus inicios como "influencer" y es algo de lo que asegura nunca se podrá desprender -e incluso cuando asegura el maquillaje también es una de sus grandes pasiones- la música es su prioridad y la disciplina a la que más tiempo le dedica.

Muestra de ello fueron los dos conciertos que dio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 24 y 25 de marzo pasados y las presentaciones que tendrá en Guadalajara y Monterrey.

"Yo le decía al equipo que no estaba nerviosa. Ya quería hacerlo, quería salir y demostrar que tengo la capacidad de ser una gran artista. Me he preparado en muchísimos aspectos de mi vida desde idioma, baile, presencia, actitud. Y a nivel personal, terapia. Siento que ya lo tengo todo, quería salir y estar ahí (en el escenario)", recuerda.

