Kenia Os es criticada por Kevin Achutegui de Badabun

La youtuber y cantante Kenia Os fue criticada fuertemente por el fotógrafo de Badabun Kevin Achutegui quien mantiene una relación con el youtuber Alex Flores, con quien en conjunto realizan videos de cambios de look.

La cuenta de Instagram de La Kenini es una de las mejore cuidadas a decir del fotógrafo, pero hay muchos detalles qué pulir de su imagen a pesar de ser uno de los rostros más bellos de YouTube. Achutegui considera que Kenia podría mejorar mucho y esto fue lo que dijo.

Me tocó criticar fotos de una personita que en lo personal no me cae mal, me cae bien... esto comienza, esto va arder, dijo Achutegui.