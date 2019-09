Kenia OS se somete a cirugía y luce espectacular

Hace unos días la cantante Kenia Os indicó a través de un video que se realizaría una cirugía estética para mejorar su rostro y hace unas horas compartió a través de sus Stories de Instagram, el resultado de la cirugía. Resulta que la también youtuber se hizo unos ajustes en sus pómulos y luce espectacular.

Kenia Os aclaró que solo se operó los pómulos, pues indicó que muchos de fans estaban preocupados por lo que se había hecho, que qué le estaba pasando.

Lee también: Kenia Os acusada de copiar el estilo de Kim Loaiza

En el video la youtuber dejó en claro que lo único que pasa cuando te haces ajustes en los pómulos solo es que te salen unos pequeños moretitos.

"Veo a muchos de ustedes asustados... que qué me hice, que que me esta pasando, que ojalá que no me hayan dejado mal. Pero vean esto, soy yo , se supone que ahorita estoy súper inflamada de mis pómulos para mi están súper naturales y súper bonitos, si esto es estar inflamada, no es nada".

Recientemente la youtuber fue fuertemente criticada por sus fans, supuestamente por copiar el estilo de la también influencer Kimberly Loaiza.

Kenia posó en una bañera en detalles cobrizos, su piel también tenía el toque de este color y luciendo una pantiblusa negra con un gran escote que dejaba al descubierto sus atributos.

"Auch esa foto es como la que Kim Loiza hizo Pero en oro", "Solo le copia a Kimberly, se unica. Por favor tu sabes que Kim es mejor que tu", fueron algunos de los comentarios en la imagen que Kenia compartió en su Instagram.

Parecía que la youtuber mexicana estaba dejando atrás la controversia y el escándalo de su carrera, pero los heaters se empeñan en continuar con las comparaciones con Kimberly.