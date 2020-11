Kendall Jenner y su concurrida fiesta en tiempos de Covid-19

El clan Kardashian es sin duda uno de los mas polémicos y populares, en los últimos años. Todo empezó con la mayor de las hermanas, Kim Kardashian, a lo que el resto también ha sabido sumarse a la polémica y controversias.

Y Kendall Jenner, ha sido una de ellas, no se quedo atrás y dio de que hablar con su concurrrida fiesta.

La modelo cumple este martes sus 25 años, misma que es una de las propuestas más afamada en la industria del modelaje a nivel mundial. Jenner ha desfilado para las mejores marcas como lo son Balenciaga, Moschino, Chanel, Fendi, etc. En su corta trayectoria.

Se dice que Kendall es excelente en las pasarelas al igual que; Hadid, Kaia Gerber y Elsa Hosk, modelos que marcarán esta época, como las mejores.

La vida Kendall Jenner es una de las más seguidas por los fanáticos de la familia, debido a su participación en el reality familiar “Keeping up with the Kardashians”, el cual es guiado por su madre Kris Jenner y sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé. Sin mencionar las redes sociales, donde la modelo comparte los buenos momentos de su día a día.

Como lo hizo el fin de semana, donde festejo su cumpleaños número 25 con una celebración de disfraces, misma que tuvo una multitud de invitados.

Aprovechando que era Halloween, Jenner, organizó una fiesta con disfraces, ella se transformo en toda una Pamela Anderson en Barb Wire de los 90’s.

Pero lo que llamo la atención de todos loss médicos de comunicación de su país y de sus seguidores en las redes, fue el evento que se llevo a cabo en el Harriet’s Rooftop del Hotel 1 de West Hollywood.

La fiesta estuvo muy bien concurrida por los artistas como el rapero The Weekend, Justin Bieber o Doja Cat; mismos que compartieron en sus redes la celebración de la modelo.

La polémica se desato cuando en los videos se aprecia a todos sin mascarilla y sin su sana distancia. El clip más compartido en Twitter, es el de Kendall Jenner pidiendo un deseo al soplar sus velas, mientras que el joven del servicio se aleja de la multitud con su cubre boca.

Kendall Jenner y su concurrida fiesta en tiempos de Covid-19. Foto Instagram Kendall Jenner.

El festejo ha sido muy comentado por medios de Estados Unidos, como el conocido ‘Los Ángeles Times’; que tituló: “Kendall Jenner celebra un cumpleaños lleno de famosos cuando los casos positivos de Covid ascienden a 99.321 por día”. Y es que en el país del norte ya van mas de 200 mil pérdidas humanas.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.