Katy Perry, Taylor Swift y Ryan Reynolds se unen contra la homofobia: Video

Taylor Swift ha estrenado la mañana de este 17 de junio su más reciente producción musical y en tan solo unas horas se ha convertido en tendencia mundial. El clip de You Need To Calm Down no solo confirma la reconciliación de Swift y Katty Perry, sino que es la unión contra la homofobia.

En el video de You Need To Calm Down no solo participa Katy Perry como una hamburguesa, también Ryan Reynolds se unió al grito contra la homofobia y un himno de paz entre las celebridades que rechazan la exclusión de comunidad LGBT+.

Además de la aparición de Ryan Reynolds en el video musical, también participaron otras 30 celebridades como RuPaul, Bobby Berk, Tan France, Billy Porter, Ellen DeGeneres, Dexter Mayfield y muchos más rostros conocidos que fomran parte de la singular fiesta.

Drag Queens imitaron a famosas como Adele, Cardi B y Nicki Mina

En el video en el que Taylor Swift y Katy Perry se dan un grandioso abrazo para confirmar su reconciliación, también han participado Drag Queens que imitaron a otras cantantes famosas como Adele, Cardi B y Nicki Minaj.

You Need to Calm Down es una canción solidaria con la comunidad LGBT+ y exige la igualdad de derechos, incluso menciona a la organización GLAAD, que se promueve a favor de los derechos de personas gay.