Kate del Castillo revela la pesadilla que vivió junto a Luis García

Fue entre 2001 y 2004, la actriz Kate del Castillo estuvo casada con el ex futbolista Luis García, y los dolorosos detalles de su matrimonio fueron recordados por la actriz en entrevista con Red Table Talk, programa de Lili, Gloria y Emily Estefan, quienes sobre la mesa, abordan temas de violencia intrafamiliar qe han vivido algunas famosas; incluso la misma Lili.

Y pese a que en diversas entrevistas, Kate ha hablado algunos detalles de lo que fue su matrimonio con el hoy analista de deportes, lo cierto es que nunca habia ahondado tanto en los detalles.

Durante el programa que se puede ver en Facebook, la protoagonista de "La Reina del Sur", reveló algunos detalles de las agresiones que recibía de parte de García durante los tres años que vivió a su lado, y según explicó, prácticamente la tenía secuestrada.

Así mismo, la actriz de 48 años, contó que en su momento no se atrevió a decir nada para evitar más problemas con el ex futbolista, y cuando lo reveló a sus suegros, simplemente no le creían por su silencio.

"Nunca le dije a nadie que me pateaba y estrangulaba. Fue un matrimonio violento. Fue un matrimonio muy malo. A veces no me creían porque nunca le dije a nadie. Estaba literalmente secuestrada en mi casa. No me dejaba salir, nada y no quería que trabajara", relató la actriz.

La estrella de telenovelas aceptó haber visto algunas señales que le indicaban cierta violencia por parte de Luis; sin embargo, era tanto el amor que le tenía, que simplemente las ignoraba, sin pensar que en un futuro le pudieran hacer mucho daño; lo que de acuerdo a la actriz así fue, aunque en su matrimonio las dejaba pasar porque ella en verdad quería recuperar su relación.

"Él era muy gracioso, fascinante, encantador... pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo '¡por favor, por favor', perdóname, necesito ayuda'".

Entre los detalles revelados, la hija de Erik del Castillo, contó que incluso, en su luna de miel, ella esperaba a que su entonces esposo se durmiera para poder salir al balcón de la habitación a llorar sus penas de amor.

Además, confesó que era tanto su miedo al estar con Luis, que llegó a fingir que estaba dormida para evitar una agresión a su persona:

"Él era un hombre distinto. Yo literalmente tenía miedo. Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum, bum!"

También habló del momento en el que tomó la decisión de zafarse de esa vida tan triste y llena de problemas que le causaba temor; y fue precisamente en un viaje de trabajo de su ex esposo que después de verse frente al espejo y desconocerse por completo, que decidió poner fin a ese capítulo de su vida.

Kate del Castillo dijo que había recibido la llamada de sus suegros, a quienes reveló por primera vez el tormento que estaba viviendo con su hijo.

"Sus padres me llamaron (preguntando por Luis García), yo decía: 'De hecho, tengo que hablar con ustedes. ¿Recuerdan en Navidad que él tenía la cara rasguñada? Bueno, no se cayó como dijo. Fui yo porque me estaba pateando y estrangulando. Era yo tratando de sobrevivir'", dijo al borde del llanto.

Y además de recibir agresiones físicas, también eran de tipo psicológicas, toda vez que la menospreciaba como actriz, pues -según Kate-, le decía que tomara clases de actuación porque como intérprete era pésima.

"Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo; me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela".

Pues a decir verdad, aunque Kate ya tenía una trayectoria de siete telenovelas, género en el que destacó, además del cine, fue después de que se separó de Luis García, que su historia como actriz, repuntó significativamente.

