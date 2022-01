Kate Middleton, duquesa de Cambridge celebra sus 40 años con tres nuevas fotos

La celebridad de la Familia Real de Reino Unido, Catherine Elizabeth Middleton; originaria de Reading, Berkshire, nacida un 9 de enero de 1982, ha llegado a la edad de 40 años y con una tercia de fotos nuevas, Kate Middleton, mejor conocida como la duquesa de Cambridge, ha seguido celebrando sus cuatro décadas de vida, dejándose captar por el fotógrafo del mundo de la moda Paolo Roversi, mismas que fueron publicadas este domingo.

Las imágenes, en las que la esposa del Príncipe Guillermo luce vestidos de la firma Alexander McQueen, serán exhibidas este año en tres lugares diferentes escogidos por la propia Catalina (Kate Middleton), por tener un significado especial para ella: Berkshire, St Andrews y Anglesey.

En el condado de Berkshire la duquesa pasó su infancia; estudió en la universidad de St Andrews, donde conoció al príncipe y comenzó su relación, y con él vivió más tarde en Anglesey al comienzo de su matrimonio.

Las fotos serán posteriormente trasladadas a la colección permanente de la National Portrait Gallery.

Los medios británicos dedican hoy espacio a hacer un balance de la trayectoria de Catalina durante estas cuatro décadas, sobre todo desde su matrimonio con el primogénito de Carlos de Inglaterra y la fallecida y eterna princesa Lady Di -Diana Spencer de Gales-; el posterior nacimiento de sus tres hijos -Jorge, Carlota y Luis- y su papel como futura reina del país.

La BBC, por ejemplo, se centra en cómo la duquesa ha ido haciéndose camino hasta encontrar su lugar como figura pública.

Las tres nuevas fotografías fueron tomadas en Kew Gardens el pasado noviembre por el reconocido fotógrafo de la industria de la moda Paolo Roversi, que dijo que trabajar con la duquesa fue "un momento de pura alegría" y destacó su "energía positiva", en declaraciones publicadas hoy por medios locales.

"Para mí fue una experiencia profunda y enriquecedora, un momento inolvidable. He conocido a una persona maravillosa, una persona que, con su energía positiva, puede aportar esperanza a todo el mundo", afirmó el fotógrafo.

En una de las instantáneas, Catalina viste un llamativo vestido rojo de McQueen, con pendientes prestados por la reina Isabel II y las manos en los bolsillos.

En otra, un retrato de primer plano, la duquesa sonríe ampliamente a la cámara, mientras que en la tercera posa de perfil, llevando, en esas dos últimas imágenes, pendientes que pertenecían a Lady Di.

Está previsto que la duquesa celebre hoy su cumpleaños de manera privada y familiar en su residencia de Norfolk. EFE

"Wishing The Duchess of Cambridge a very happy 40th birthday today!" (¡Deseando a la duquesa de Cambridge un muy feliz cumpleaños número 40 hoy!), se lee en una publicación del sábado pasado en la cuenta de Instagram de la Familia Real de Reino Unido.

Con información de R.UNIDO MONARQUÍA / Agencia Londres, Reino Unido / Instagram Familia Real

