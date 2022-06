Karol G saca del retiro a Anahí y cantan a dueto un clásico de RBD

Aunque es una de las cantantes latinas más famosas en el mundo, Karol G también tiene ídolos y sueños que cumplir y acaba de conseguir uno que atesoró desde hace mucho tiempo al cantar a dueto con Anahí uno de los temas más populares de RBD.

La colombiana se presentó con el “Bichota Tour Reloaded” en la Ciudad de México y dejó paralizados a todos al sacar del retiro a Anahí y sostener un épico dueto con ella, interpretando “Sálvame”, que se convirtió en un clásico de RBD.

"Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir", dijo Karol G a su público la noche del sábado tras interpretar "Sálvame" junto a la mexicana.

"Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí quien portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa mundialmente, Mía Colucci.

Así fue el concierto

Al inicio de la noche, entre un mar de cabelleras azul turquesa sobresalió del escenario de la Arena Ciudad de México la de Karol G para cantar por más de una hora y media los éxitos más grandes de su carrera.

Vestida de blanco y acompañada de un ejército de mujeres músicos y bailarinas, Carolina Giraldo (Medellín, 1991) comenzó su concierto una hora más tarde de lo previsto con el tema "Sejodioto" ante 19.200 personas que mantenían el recinto temblando y con gritos ensordecedores que "la niña de Medellín" causaba.

"La última vez que vine a México a cantar fue en el 2019, han pasado tres años y hay un montón de éxitos que no he cantado, así que esta noche nos vamos a desquitar”, mencionó Karol y prometió lo cumplido pues dentro de su "setlist" (lista de canciones) interpretó temas que lanzó durante la pandemia como "Ay, dios mío!", "Location" o "El makinon".

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos para la cantante fue cuando interpretó su más reciente tema "Provenza”: "Venía de hacer muchos éxitos como "Tusa", "Bichota", "El barco", "200 copas" y me quería superar a mí misma, y pensaba ¿cómo voy a encontrar una canción que supere lo que he hecho?", dijo Karol tras dejar el escenario principal y cantar más cerca de sus fanáticos a mitad del recinto.

Sin dejar de dar consejos de amor propio y despecho que acompañaban las canciones mencionadas, Karol se mantuvo muy cercana a sus seguidores y resaltó lo feliz que se sentía de ver a más personas con el tono de su cabello, así como los atuendos de las “súper mamacitas” y los “súper papacitos” que la acompañaban en la noche.

Además, sorprendió a sus seguidores al cantar "Gato malo", "Pineapple", "Secreto" (colaboración junto a su ex, Annuel), "China", así como "Mamiii", entre otras y finalmente cerró su concierto tras brindar y cantar "200 copas", "Bichota" y "Tusa".

Desde que ganó el Latin Grammy al mejor nuevo artista en 2018, el éxito ha acompañado a Karol G, convertida en un referente de la música latina en todo el mundo gracias, en parte, a sus colaboraciones con Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Nicki Minaj y Becky G.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram

