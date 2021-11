Karol G muestra sus heridas tras sufrir aparatosa caída en concierto

Luego de la aparatosa caída que sufrió Karol G durante un concierto en Miami, la cantante mostró en redes sociales las heridas y moretones que le dejó este accidente en pleno escenario, afirmando que ni eso la va a detener para seguir haciendo crecer su música y consentir a sus fans.

Detrás de bambalinas, la intérprete colombiana dejó ver las lastimaduras que le provocó la tremenda caída que tuvo, en la cual hasta rodó por las escaleras, aunque hizo de tripas corazón y siguió la máxima de que el show debe continuar, sin embargo, en los videos que compartió confirma que es tan humana como cualquier otra persona y mostró sus heridas y magulladuras.

El paso en falso que dio Karol G durante su concierto se hizo viral rápidamente en redes sociales y en la televisión, donde hubo gran eco de su aparatosa caída, que afortunadamente no le causó ninguna lesión de consideración, más allá que la intérprete de “Bichota” hasta se rompió una uña y presentó varias marcas.

Desde sus historias de Instagram, la cantautora originaria de Medellín, Colombia, mostró en video las diferentes heridas que le provocó el haber rodado escaleras abajo en una estructura colocada en el escenario, dejando ver ya unos grandes moretones y algunas marcas todavía en rojo que irán cambiando de color con el paso de los días.

En la sala de maquillaje, acompañada por su estilista y luciendo una tela negra rodeando su cuerpo, Karol G dejó constancia de las lastimaduras que le surgieron por la caída, mostrando algunas marcas en la zona de la espalda y brazos, moretones en las piernas y una raspadura de gran tamaño en la rodilla derecha.

La colombiana también tenía un vendaje de protección en el tobillo derecho, mientras que mostraban moretones en el pie izquierdo, ambos lucían un poco hinchados debido a los golpes que recibieron mientras rodaba por las escaleras, pues la cantante no tuvo ni tiempo de reaccionar.

Además de las marcas en su cuerpo, Karol G también sufrió la rotura de sus uñas, que fue de lo que rápidamente pudo arreglar su equipo de estilistas para minimizar un poco el trago amargo que sufrió con la aparatosa caída, que ya le dio la vuelta al mundo.

Lejos de mostrarse afectada emocionalmente, Karol G hasta se río de sí misma y aseguró que estos golpes no la detienen, pues sigue adelante y lista para conquistar más escenarios e incluso bromeó con esta situación, compartiendo una foto en sus historias donde bajaba del avión en Puerto Rico con la leyenda “de estas escaleras no me caí”.

Karol G bromeó con su caída por las escaleras y se lo tomó con humor en redes. Foto Instagram Karol G

Afortunadamente para la cantautora colombiana, el accidente no le supuso una lesión de consideración y puede continuar con su gira, obviamente teniendo los cuidados necesarios y fijándose por donde pisa en el escenario para evitar otra situación como ésta. ¡Mira el vídeo donde muestra sus heridas!

