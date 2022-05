¿Karma? Irina Baeva no ve el día de casarse con Gabriel Soto y tener un hijo

Pese a que desde el 2020 Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron, diversas circunstancias los llevaron a posoponer la boda en varias ocasiones, la pareja debía casarse el pasado 14 de mayo pero nuevamente la celebración se aplazó a unos días de que esta se llevara a cabo, ahora la actriz rusa no ve el día en que pueda casarse con el galán de telenovelas. ¿Será el karma?.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Irina Baeva rompió el silencio luego de que su boda con Gabriel Soto fuera aplazado una vez más pese a que ella ya tiene hasta el vestido de novia listo para uno de los días más importantes de su vida y la de su pareja.

“Les voy a contar otro pequeño secreto, la boda tenía que haber sido el sábado que acaba de pasar…, la boda iba a ser el 14 de mayo, ya teníamos la fecha”, dijo la artista rusa a diversos medios de comunicación. La modelo señaló que hace días cuando cenaba con su pareja y sus hijas recordó que en esos momentos estarían celebrando la boda.

“Estábamos cenando con Gabriel, con las niñas, eran las 7:40 y yo ‘mira mi amor, justo hacía 10 minutos tenía que haber empezado la ceremonia’, estaba programada en Acapulco, en el sunset (puesta de sol), algo espectacular, pero ahorita la estamos reprogramando”, expresó.

Respecto al motivo que los llevó a suspender de nueva cuenta la boda ¿karma?, Irina Bavea manifestó que a su familia se le complicó viajar a México.“Se nos complicó un poco traer a mi familia, y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí y también para Gabriel sin mi familia […] por cuestiones más que nada de vuelos”.

La famosa aseguró que su familia si puede salir de Rusia pero no hay vuelos directos de Moscú a Cancún y tomar otras rutas alternativas el gasto es mayor por lo que sale de su presupuesto.

“Sí pueden salir de Rusia, él único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo, entonces tenemos que buscar rutas alternativas y son 7 personas, entonces se nos salía un poco de presupuesto, porque no es muy económico volar a 7 personas por Dubái o por Turquía o por alguna otra ruta”.

Pese a que no ve el día en que pueda casarse con Gabriel Soto, Irina Baeva confirmó las palabras de su prometido y aseguró que será este año cuando cumplan su sueño de ser marido y mujer. Por otro lado la famosa no descartó en convertirse en madre próximamente pero no necesariamente en cuanto pase su boda.

“Estamos pensando en tener un hijo o una hija, lo que Dios nos quiera dar estamos contentos con ambas cosas siempre y cuando sea una personita sana y todo, pero realmente no tenemos de que ‘en cuanto la boda, luego luego nos ponemos a echarle ganas’”.

