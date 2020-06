Karla Panini y su más grande preocupación: en otros tiempos me hubieran quemado

Desde hace unos días Karla Panini y Américo Garza han ofrecido una serie de entrevistas en donde han contado su versión de cómo sucedieron las cosas con la fallecida comediante Karla Luna, quien La Comare Güera asegura la perdonó antes de morir. La polémica pareja rompió el silencio después de varios años de ser atacados por millones de personas, ofreció la exclusiva entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante. Recientemente Panini y Garza señalaron que más que su seguridad les preocupa algo más.

Después de está entrevista la pareja ha sido invitada por diversos medios de comunicación para obtener su versión. Recientemente La ex Lavandera y Américo Garza ofrecieron una entrevista a Primer Impacto, en donde la conductora de radio aseguró que Karla Luna la perdonó antes de morir.

Lee también: Vanessa Guzmán llama envidiosas a Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y Julissa

"Yo sé que ella se fue en paz, yo sé que sí. Inclusive hubo una última llamada,que obviamente nosotros no sabíamos que iba a ser la última llamada, en donde habló con mi esposo", señaló Panini.

Panini reiteró que Luna se fue en paz y que la perdonó, sin embargo, reveló que más allá de su seguridad y de los ataques que constantemente recibe, le preocupa más la seguridad de sus hijos (Gabriel, a quien tuvo con Óscar Burgos, e Isabella, fruto de su relación con Américo Garza), ya que recibe muchos mensajes de odio, amenazas.

“Nuestra bebé tiene año y medio y he recibido mensajes de que ‘ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel (su otro hijo), porque te lo mereces’; entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos. El que haya alguien tan fanático que pueda llegar a hacer algo”, lamentó.

Tanto Amércio como Karla señalaron que las hijas de Karla Luna están rodeadas de amor y que incluso nunca se les ha prohibido que hablen de su mamá y cuando preguntan se les responde. La pareja pidió a las personas olvidar su error por el bien de las hijas de Karla Luna y sus hijos.

“Lo que ocurrió entre él y yo en su momento se habló, yo fui con quien tenía que hablarlo, y no una vez, alrededor de unas tres veces. Acudí cuando ella me mandó llamar y yo fui de todo corazón, llegue a tener paz y yo sé que ella también la tuvo, porque se aclararon muchas cosas”, insistió Panini.

Después de la entrevista con Gustavo Adolfo, la conductora de radio y el empresario han ofrecido diversas entrevistas en donde han señalado que la familia de Karla Luna desató este nuevo escándalo debido a que está preparando la bioserie, además de asegurar que este tema se habló con la Comare Morena en tres ocasiones.

“Dos de las tres veces que nos vimos sí hubo testigos, la última vez no, pero es gente que está dedicada a Dios, y yo no les pediré que hablen. Esto se quedó entre quienes debía hablarse y así se quedará”, indicó a la revista TV Notas.

En la misma entrevista aseguró que si antes de no habló del tema fue por respeto a Karla Luna y que no esta arrepentida de su matrimonio.

“Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error”, finalizó.