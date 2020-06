Karla Panini y Américo Garza tienen todos los derechos de Karla Luna

Ante la polémica que enfrenta Américo Garza y Karla Panini tras revivirse la situación que vivieron con la fallecida comediante, Karla Luna, muchos testigos se han sumado a este enfrentamiento entre la pareja y la familia de Luna. El escándalo tomó fuerza cuando la familia Luna decidió compartir un video en donde aclaró algunos rumores.

Sin embargo, desde el video, tanto famosos como personas que conocían a los involucrados han hablado de la situación e incluso tanto Panini como Américo señalaron que todo este escándolo se dio porque la familia quiere realizar una bioserie. La polémica pareja ofreció una serie de entrevistas y se anunció que saldrán por primera vez en televisión en el programa Laura Sin Censura, conducido por la peruana Laura Bozzo.

Durante el programa Vivalavi se dio a conocer que luego de que la familia fuera a registrar el nombre de Karla Luna para tener los derechos y poder hacer un libro y una bioserie, resulta que el nombre ya estaba registrado y que todos los derechos le pertenencen al exesposo de la comediante, Américo Garza.

"Fijate que fueron a registrar el nombre de Karla Luna, porque precisamente por estás situaciones (bioserie-libro) pero oh sorpresa que les rechazan el registro porque , porque el registro de todo los perteneciente a Karla Luna es de Américo Garza", señaló uno de los conductores del programa.

Además, durante la emisión se mostró el documento que avala que la familia acudió a registrar el nombre de Karla Luna, situación que generó mucha controversia e indignación en el canal oficial de Youtube del programa.

“Faltó que dijeran las fechas del contrato por eso tienen su pasaportes de Karla Luna”, “ Ya ven como querían seguir lucrando con el nombre de Karla Luna aparte Américo no se los va dar a sus hijas si no también la Panini le combiene por que ella se gasta el dinero de las niñas el muy perro por eso no quería dejar a Karla luna su hijos mayores que pelen lo de su mamá este perro no lo merece haci o más interesado todo por parte de Américo es por el cochino dinero kele robo y le sigue robando a los hijos de Karla Luna”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma.