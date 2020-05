Karla Panini y Américo Garza le hicieron brujería a Karla Luna

En torno al asunto progratonizado por Karla Panini y Américo Garza, quienes han sido señalados en reiteradas ocasiones como los culpables de la historia de la fallecida Karla Luna, ahora el empresario que estuvo trabajando con el dúo Las Lavanderas, Felipe Silva, ha destapado ciertas cuestiones y deja ver que Panini y Garza, le hicieron brujería a Karla Luna en su momento.

El hecho fue dado a conocer el programa De Primera Mano, que tiene como titular al periodista Gustavo Adolfo Infante, en el que entrevistó vía internet a Silva, y en dicha entrevista detalla algunas conversaciones que sotuvo con Américo Garza.

De acuerdo a Silva, en la conversación, Garza le reclamaba por todo lo que ha hablado de él y Karla Panini y según, le ofrecía dinero para que dejara de hablar.

"Voy a entender cuando dejes de molestar y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale, nada digo que me comprometa, solo de compas deja de abrir el hocico y tan tan", supuestamente le escribió Garza, a lo que Silva respondió preguntándole si eso significaba una amenaza.

"¿Qué quieres que te conteste? ¿que sí? Pues no, solo pido que no te pegas con mi familia, ese no es una amenaza, así que para de bla bla y punto. ¿Crees que la familia de la p***he muerta te lo va a agradecer? Eso jamás, pero tú sabes hasta dónde llegas, todo lo que dices pasó hace más de 9 años, no seas p*****o, Silva".

A lo que en sus palabras, Silva le contestó: "Que pases linda noche, no te voy a permitir un solo insulto, no soy de aquellas personas que les gusta insultar y que puedes hacer con ellas lo que siempre has hecho" y le dejó ver que podría destapar mucha más información en torno al asunto de Las Lavanderas.

"Conmigo ten cuidado porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos satánicos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no", advirtió Silva.

"¡Qué recuerdos aquellos cuando hacíamos negocios jugosos! y ¿ahora me sales con eso?, mejor vamos a calmarnos y lo resolvemos, ¿qué quieres? ¿dinero y cuánto?", continuó Garza en la conversación.

“Dinero, todo lo quieres arreglar cómo siempre con dinero, no Américo, así no, deja que la familia de Karlita Luna vea a las niñas y dejo de hablar y no comento nada de las brujerías y más”, respondió Silva.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dudó de todo lo declarado por el empresario a quien entrevistó en línea.

De acuerdo a Infante, Silva le dijo que el cáncer de Karla Luna fue provocado por esos trabajos de brujería que supuestamente le habrían hecho Garza y Panini.

Incluso, Silva -según informó Infante-, le comentó que al productor Memo del Bosque también le habría dado cáncer debido a que contrataron a la misma persona para hacer trabajos de brujería. "Tiene fotografías de los entierros que hacían con la foto de Karla Luna".

Aunque por otro lado, Gustavo Adolfo indicó que Silva no quiso proporcionarle el teléfono de Américo Garza para confirmar que la conversación que le envió hubiera sido con Garza.

Y ante esta duda del periodista, Silva compartió desde su cuenta oficial de Instagram, un comunicado respecto de comentarios que hicieron en De Primera Mano señalándolo como vendedor de droga, lo que él rechazó rotundamente.

"El haber comentado que a cambio de apoyo económico me relacioné sexualmente con la comediante Karla Panini y conseguir o cumplir con ciertos requisitos o gustos personales de dichas personas no me hace a mi responsable del supuesto consumo de drogas de las personas mencionadas".

Felipe Silva, incluso llegó a declarar a otros medios la misma declaración que hizo en De Primera Mano:

"Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un 'no me olvides', un 'acostón', un algo”, declaró a Multimedios.

En la misma entrevista, Silva también comento que en ese momento, Garza tenía amenazada a Karla Luna y que Panini se divorció de Óscar Burgos porque lo encontró con otra persona.