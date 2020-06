Karla Panini y Américo Garza invitan a familia de Karla Luna parar el show

Recientemente Karla Panini y Américo Garza difundieron un video en el que aclaran ciertos rumores respecto a las entrevistas que han ofrecido a diferentes medios de comunicación como por ejemplo que les pagan muchísimo dinero por hablar. La pareja dejó claro que no han recibido ni un centavo desde que ellos decidieron contar su verdad, pues tienen más de cinco años "aguantando vara" y que no fueron ellos quienes iniciaron esté circo mediático.

“Nosotros no empezamos con este circo mediático, tanto mi esposo como yo tenemos como cinco años y medio aguantando vara. Cuando empezó todo, que lo empezó la familia Luna, desde antes se empezó con dimes y diretes no dijimos nada, apechugamos y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos, sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos”, mencionó Panini.

Lee también: Érika Luna y la indirecta a Karla Panini, Américo Garza y su ex

Mientras que Américo Garza señaló que ya esta cansado de está situación, y que él cree que el interés de la familia de Karla Luna realmente no son las niñas, sino lucrar con la memoria de La Comare Morena. "Siempre hemos estado dispuestos a platicarlo, a que las vean, pero no bajo las condiciones de la familia de Karla Luna. Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro, siempre he estado abierto", indicó Garza.

Garza explicó que la relación con Karla Luna se quebró desde tiempo atrás que comenzará su relación con Panini y reiteró que la familia Luna puede ver a las niñas cuando gusten, ya sea comunicarse por medio de su abogado o con él personalmente e incluso en el lugar donde ellos quieran.

"Desde el día uno cuando fui por las niñas le hablé al esposo de Erika, le dije que estaba disponible para platicar, después también lo hice contigo, Rubén (hijo de Karla Luna), a toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicar, a que las vean, pero que no va a ser a sus condiciones", señaló.

Por su parte, La Comare Güera manifestó que ella no interferiría en esa convivencia e incluso les abría las puertas de su casa para que fueran a ver a las niñas sin problema e incluso que no sentía rencor, ni amor, ni odio por la familia de la persona que fue su mejor amiga.

El empresario invitó a la familia de su ex a comunicarse con él por teléfono para que la situación se solucione y se lleve acabo el encuentro entre ellos y las niñas. “Siguen siendo los mismos”, para que este arreglo se lleve a cabo de manera pacífica y “sin shows. Ahora resulta que ustedes saben más que nosotros de lo vivido, más de lo que se vivió que nosotros, ósea, acuérdense ustedes, a mí nadie me robó, a mí no me robó Panini, yo no me llevé a las niñas, ustedes saben que mi relación con Karla ya no funcionaba desde hace mucho tiempo", reiteró.

Garza condicionó a la familia a llamarle durante está semana, y si no era así, pues él pensaría que este show no es por las niñas sino que hay otros interéses. El empresario invitó a la familia a hacerlo cambiar de opinión.