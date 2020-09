Karla Panini y Américo Garza ¿están en quiebra?; venden casa en exorbitante precio

Tal parece que Karla Panini y Américo Garza y la familia de la fallecida Karla Luna parecen haber llegado a un acuerdo, pues desde que los padres de la comediante lograron convivir de manera virtual con sus nietos, pareciera que la paz llegó. Sin embargo, actualmente Karla Panini y Américo Garza vuelven a dar de qué hablar, pues de acuerdo con los periodistas

De acuerdo con los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like, la polémica pareja estarían vendiendo la propiedad en la que actualmente viven y desde la cual ofrecieron aquella controversial entrevista a Gustavo Adolfo Infante. La casa en la Sultana del Norte tendría un costo de 23 millones 500 mil pesos, según revelan los periodistas. "Terreno unifamiliar con una casa de 617 m2 con 4 recámaras. Tiene 9 años de antigüedad, pisos de mármol y muros de piedra de la región", características de la propiedad.

Sin embargo, lo que más ha causado incertidumbre entre los usuarios no es hecho de que la propiedad este en venta, sino el hecho de qué va a suceder con las hijas de Karla Luna si se la pareja se va de México como se especulaba hace unos meses. Hasta el momento, ni el ex esposo de Karla Luna ni la conductora de Exa han manifestado nada en sus redes sociales.

Recordemos que hace unos meses Karla Panini y América Garza fueron entrevistados por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien después de esta conversación fue severamente criticado e incluso el mismo lo reconoció. “El problema, yo creo que el más grande que he tenido en estos 36 años, fue haber ido a Monterrey para entrevistar a Karla Panini y a Américo Garza. Era un asunto que yo desconocía, porque ni conocía bien la historia aunque me empecé a empapar, yo a Las lavanderas no las vi en acción”, dijo el periodista a Mara Patricia Castañeda después de los constantes ataques.

Durante esa misma entrevista, Gustavo señaló que los ataques comenzaron antes de realizar la entrevista: “Empezó una campaña de ataques previos a mi entrevista: ‘El vendido’, ‘ya le están pagando’, ‘ya lo compraron Américo y la Panini'. Comenzó una campaña de granjas de bots en mi contra, donde de repente me llegaban 3,000 mensajes en un hora todos los días”, confesó Infante.

El periodista también aprovechó el espacio para desmentir que la entrevista estuviera "arreglada". “Cuál a modo, si les pregunté absolutamente todo... yo creo que estas dos entrevistas, tanto la de Karla Panini como la de Américo Garza, son periodísticas”, dijo Infante.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ