Karla Panini y Américo Garza: Gustavo responde a Ventaneando por entrevista

Luego de que los conductores del programa de espectáculos Ventaneando aseguraran que Karla Panini y Américo Garza habían llamado a Paty Chapoy para darle la exclusiva , desmintiendo que Gustavo Adolfo Infante no había sido el primero al que la polémica pareja había recurrido, sino que habían sido "el plato de segunda mesa", los presentadores del programa De Primera Mano rompieron el silencio.

Fue durante una emisión en vivo del programa De Primera Mano, que Gustavo Adolfo respondió a sus colegas, quienes además señalaron que la entrevista pareciera que fue hecha por un "niño de kínder", que presentó un video en donde Américo Garza desmiente que le llamó a Paty Chapoy y que eligió a Gustavo por que fue la persona que se mostró neutral ante los rumores que estaban circulando ante la relación que tuvo con Karla Luna.

"No vamos a permitir que ningún otro medio cuestione la credibilidad de nuestro trabajo, siempre nos hemos caracterizado por no tomar partido, ni por recurrir a amenazas por conseguir exclusivas, muchoa antes de que este tema se hiciera grande, yo busqué a Américo Garza y Karla Panini y a la familia Luna, yo los he buscado, yo siempre he sido partidario de la solidaridad entre periodistas e incluso aplaudo y reconozco cuando otro medio se lleva una exclusiva, sin embargo, muy lejos de eso, otro programa eligió tomar una postura y atacarnos", señaló Infante.

Tras este mensaje, el periodista presentó un video donde Américo ofrece una entrevista al medio Multimedios y los conductores lo cuestionan sobre si le llamó a Paty Chapoy y si la entrevista que le hizo Gustavo le pareció de un niño de kínder. Garza indicó que nunca tuvo comunicación con Paty Chapoy pero si con un intermediario, quien lo amenzó con hablar de ellos si no le otorgaban una entrevista al programa de TV Azteca.

Tras concluir la nota, los periodistas coincidieron que "para todos sale el sol" y lamentaron la actitud que tomaron sus colegas. Gustavo manifestó "osea, nunca salímos a desmentir una nota que no tenía pies ni cabeza, es ni forma ni cuerpo, ni motivo de ser, sino un ardor antiprofesional que tuvieron estás personas, pero bueno", señaló Gustavo. El periodista finalizó lamentando que hay prácticas muy antiguas de personas ya muy grandes que no entienden eso.

Esto fue lo que dijeron exactamente los conductores de Ventaneando.

“Este programa siempre ha estado abierto a la entrevista con Américo Garza y Karla Panini y en una primera oportunidad te ofrecieron la entrevista a ti -Pati Chapoy-”, mencionó Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando.“Querían que viajaras a Monterrey, les dijimos que por cuestión de la pandemia y del coronavirus no se podía hacer este viaje”, señaló.

Además, la jefa de información señaló que la pareja no estuvo contenta con la entrevista ya que indicó que Panini y Garza volvieron a buscar a Ventaneando. “Recientemente hemos recibido noticias de que querían que nos entrevistáramos con ellos, porque otra entrevista que dieron a otro programa no les había dejado satisfechos porque no les habían preguntado lo que ellos querían. Las entrevistas siempre han sido a modo y acomodadas a sus intereses”, comentó Rosario Murrieta.

Por si fuera poco, Ricardo Manjarrez, conductor del programa de TV Azteca, indicó que como no tuvieron otra opción la pareja buscó lo que restaba. “Digamos que tomaron otra opción, como lo que restaba, ya que no se pudo concretar con nosotros pues dijeron vamos con lo que sigue”.

Daniel Bisogno tampoco se quedó callado y no desaprovechó la oportunidad de indicar que una entrevista como esta se debe de aprovechar. “Además, ¿cada cuándo le llega una entrevista a Américo Garza? Digo, hay que aprovecharlas”, indicó.

