Karla Panini vuelve a defenderse del cyberbullying de sus haters

Karla Panini, la ex lavandera, volvió a defenderse una vez más de los ataques de sus llamados haters, como ella los llama, después de que se hiciera tendencia en Twitter por una publicación que Panini hizo hace días en la que era su cuenta oficial de Instagram, la cual, un usuario de la misma red, hubiera obligado a la presentadora a cerrarla.

Desde Cancún, en julio de 2019, como dijo en un vídeo que publicó en Twitter por primera vez, la ex comediante volvió a defenderse ante la nueva ola de ataques que recibió a través de redes sociales y es que luego de haber compartido una fotografía a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que aparece con su ahora esposo Américo Garza, su nombre figuró en las tendencias de Twitter de México en donde se recordó su escándalo con la fallecida y ex esposa de Garza, Karla Luna, con quien conformó el dueto cómico Las Lavanderas.

Lee también: Karla Panini rechazó el perdón que Karla Luna deseaba otorgarle

"¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”, fue el comentario que hizo el usuario de Instagram a la publicación de Panini, por la que su cuenta, como dice ella, está en mantenimiento o verificación pero no cerrada.

Pero para reiterarles a sus cyberagresores que ya dejen de hablar de ella, haciendo referencia a que hay temas más importantes de los cuales hablar, hace 15 horas, Panini volvió a publicar el mismo vídeo que compartió hace algunos meses, pues no quiere repetirle a toda a gente que "la odia" y la tacha de lo peor, lo mismo que ya les dijo.

Y es que en las redes sociales con frecuencia se sigue recordando cómo Panini comenzó una relación amorosa con Américo Garza, el esposo de Karla Luna y cómo esta última se enteró de la situación mientras luchaba contra el cáncer, enfermedad que la llevaría a la muerte en septiembre de 2017.

“Me voy enterando que alguien me anda tirando hate en redes sociales otra vez. ¿Otra vez? ¿No se cansan? Yo acá en Cancún en un hotelote bien chido y ustedes tirándome hate. Soy el éxito y lo sé. No importa que tiren hate, nosotros les vamos a tirar muchas bendiciones”.

"Ya dejen ese tema, los involucrados ya estamos en paz, ya estamos en otra cosa y ustedes siguen con ese tema...yo ando feliz en mi vacación y ustedes tirándome odio y yo ni en cuenta, yo empoderada, en cuerpazo en Cancún... sepan que estamos felices y estamos contentos", añadió en el clip en donde dijo no saber a qué "hilo" se referían.

"Si yo ya estoy bien, ¿ustedes por qué siguen mal? Ya le dimos vuelta a la página,

“No sé cómo no se cansan, cómo no les da flojera, a mí me da flojera”, dijo al finalizar su vídeo.