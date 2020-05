Karla Panini se quería morir, asegura psicóloga

La ola de ataques que han recibido Karla Panini y Américo Garza tras revivirse la traición a Karla Luna parecen no terminar, pues ahora una psicóloga asegura que la exintegrante de Las Lavanderas se la ha pasado muy difícil después de que se destapara que le había quitado el marido a su mejor amiga, aparte de la maldad que ejercía con la Comare Morena.

La mujer, quien se reservó a decir su nombre e identificarse solamente como La Parcera y quien además es psicóloga reveló que hubo un momento en que Karla Panini no quería vivir, pues intentó quitarse la vida con pastillas para dormir debido a lo mal que la estaba pasando tras salir a la luz su traición y recibir constantes ataques en las redes sociales.

La Parcera quien según administra la cuenta de Instagram de "Karla Luna, la verdad” confesó que en algún momento ella escuchó el sentir de Karla Panini, no como psicóloga sino como amiga. La mujer contó en el programa Chisme No Like que la Comare Güera ingiere antidepresivos y es muy inestable emocionalmente.

"Ella se intentó quitar la vida hace dos años […] con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta. Yo no estuve ahí, ella lo contó porque yo era quien la terapeaba, pues”, declaró La Parcera a Elisa Beristain y Javier Ceriani. La mujer, quien decidió ocultar su identidad por seguridad detalló que en su momento fue muy amiga de Karla Panini por lo que llegó a recibir amenazas por las publicaciones en la cuenta de Luna.

A casi tres años de la muerte de Karla Luna y cinco de que se ventiló de la relación de Américo Garza y Karla Panini, México parece no perdonar a la pareja por su traición, pues no es raro que cada que se acerca una fecha importante como el aniversario de la comediante o que sale a luz una relación de alguna otra pareja donde hubo engaño sale a relucir el nombre de Karla Panini y Américo Garza.

Cabe señalar que está polémica comenzó después de que inició la pandemia de coronavirus. Tras esta noticia y el lema de Quédate en casa comenzó a circular una imagen de la boda de Karla Panini y Américo Garza con este mismo mensaje con otra frase “¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”.

Esto ocasionó que Karla Panini reaccionaran contra sus haters e incluso cerrara su cuenta de Instagram por los diversos ataques que recibió.

“Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, respondió la comediante y posteriormente cerró su cuenta de Instagram.