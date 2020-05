Karla Panini se quedó sin trabajo, aseguran en redes

La ausencia de Karla Panini en la radio en donde trabajado desde el 2015 ha dado pie a especulaciones de un supuesto despido debido al nuevo escándalo, tras revivirse la traición a Karla Luna y después de que la familia de la fallecida comediante revelara lo que su familiar vivió antes y después de esterarse de la traición de su mejor amiga y su esposo Américo Garza.

Karla Panini trabaja en Exa 97.3 desde el mes de noviembre del 2015 en donde conduce el programa matutino La Mañanita Morning Show, junto a Jair Villarreal y Pancho DJ, sin embargo, estos últimos días ha estao ausente por lo que se rumora que esta de vacaciones o fue despedida.

Pese a que la comediante no ha dado su versión sobre si fue depedida o se encuentra de vacaciones, el rumor de su despido rápidamente acaparó titulares de diversos medios de comunicación. La información del supuesto despido de Panini comenzó a circular en Twitter luego de que en las recientes transmisiones ya estuviera.

Pese al escándalo La Comare Güera manifestó en una de las transmisiones en vivo que la empresa la apoyaba en este nuevo escándalo y críticas que recibía e incluso señaló que en el programa se le permitía hablar de su religión sin ningún problema por lo que se sentía muy amada y libre.

"Me dejan hablar de Dios, de ser yo y me siento muy amada y libre, así que no me importa si les gusta o no, ¡entiendan! Cada quien sus rollos”, comentó.

Sin embargo, tras el reciente escándalo, Panini dejó de transmitir el programa en cabina. Muchos usuarios de las redes sociales alzaron sus voces contra la emisora donde trabaja la comediante, quienes amenzaron con dejar de escuchar la estación si ella seguía ahí.

El rumor del despido tomó más fuerza cuando dicho programa publicó una imagen con los horarios de los programas y los locutores, y en ninguno aparecía Panini.

"¡Nuestro objetivo es entretenerte, acompañarte y ayudarte!", decía el tuit que acompañaba una foto con la programación en la que ya no aparecieron ni Panini ni Villarreal.

Al no ver a Panini la publicación de la estación se llenó de comentarios. “Felicidades por no incluir a Karla Panini”, “Hagan oficial que Karla Panini ya no forma parte de su equipo y los vuelvo a sintonizar”, Fuera Karla Panini y Jair de su programación, no son gratos para la ciudad de Monterrey", “Saquen a Karla Panini”, “Fuera Karla Panini”,fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Recordemos que hace unos días, Karla Panini fue blanco de críticas tras circular un video en donde supuestamente maltrataba a una hija de la fallecida comediante Karla Luna y otro donde señala que ha sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas.

“Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación", escribió en el documento.