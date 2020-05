Karla Panini se quedará sola, asegura Mhoni Vidente

Durante las predicciones del mes de mayo, Mhoni Vidente aseguró que Karla Panini se quedará sola, ya que su actual esposo Américo Garza la dejará por otra artista. El karma llegaría a la comediante dentro de seis u ocho meses cuando su actual pareja le abadone para irse con una famosa del medio artístico, según cuenta la cubana.

"Me están preguntando de Karla Panini y su esposo Américo, de toda la controversia que traen con Karla Luna que en paz descanse, que si los veo juntos, lo que mal empieza mal acaba, yo los veo en menos de ocho meses divorciados o separados, y que este señor Américo se viene quedando con otra artista y Karla Panini la veo un tiempo sola", indicó.

Reicentemente Américo Garza y Karla Panini han estados envueltos en un nuevo escándalo. Por un lado el empresario ha estado en el ojo del huracán luego de que su supuesta amante Fabiola Martínez destapara que Américo le había sido infiel a Panini no solo con ella sino con otras mujeres y revelar otras íntimidades de él como diciendo que tenía el miembro pequeño y que conquistaba a las mujeres porque era muy atento.

“Pues no lo sé, tal vez es el trato que da, quizás porque es muy atento, y en su tiempo tuvo dinero. La verdad, no; para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto”, señaló.

Mientras que Karla Panini está en "boca de todo mundo" luego de que un empresario de nombre Felipe Silva señalara que le había pagado a la comediante para tener un encuentro íntimo, pues aseguró que durante un tiempo organizó varias giras de "Las Lavanderas" y ahí fue como le pidió a Panini tener relacione sexuales.

"Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un 'no me olvides', un 'acostón', un algo", mencionó.