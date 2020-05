Karla Panini se purificó y muestra arrepentimiento con Karla Luna

Karla Panini nuevamente se volvió tendencia luego de que circulara un video en donde señalan se purificó tras arrepentirse por lo que le hizo a Karla Luna, esto tras un sermón en la iglesia a la que acude.

Como era de esperarse el video rápidamente se volvió viral. En las imágenes se escucha a Karla Panini decir el sermón, en donde mostró su arrepentimiento por lo que le hizo a su amiga, la fallecida Karla Luna e incluso indicó que vive en una purificación.

"Desde finales del año pasado vivo en la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el señor me está preparando para servirlo. Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de vida que es mi padre tiene cáncer, he sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor y he encontrado la gloria en esa humillación, pues los que serán humillados serán exaltados”,dice Karla Panini durante el sermón de la iglesia en la que se refugió tras ser severamente atacada.

Estos últimos meses Karla Panini ha estado en el ojo del huracán desde que circuló una fotografía en la que aparecía ella y Américo Garza con el mensaje “Quédate en casa como te quedaste con el marido de tu amiga”.

Esta imagen se viralizó rápidamente y Karla Panini se enfrentó de nueva cuenta con sus haters, sin embargo, terminó cerrando su cuenta de Instagram tras los constantes ataques y acusaciones. Una piñata y la opinión de defensa de su exesposo, Óscar Burgos, revivió de nuevo la polémica, y Burgos se vio en una difícil situación por lo que se vio obligado a pedir perdón a la familia de Karla Luna.

Recientemente la familia de Karla Luna compartió un video en donde explicaban todo lo que había vivido la comediante antes y después de enterarse de la traición e incluso que había sufrido violencia por parte de Garza por indicaciones de Panini.

Karla Luna salió a desmentir tales situaciones y aseguró que no cerraría sus cuentas en las redes sociales tras el odio de la gente. Hace unos días, la hermana de Américo Garza de nombre Mar, cuñada de Karla Panini y en su momento de Karla Luna, salió en defensa de su actual cuñada, supuestamente escribió un mensaje que indignó a México, pues se burlaba de la fallecida comediante.

"Todos diciendo que el karma que le va a pasar muy mal algún día por todo lo que hizo y que va a sufrir y no se queee... Entonces pienso que cosa tan terrible habrá hecho la Luna porque pues ella, la engañaron, la maltrataron, no le pagaban y hasta cáncer le dio jajja, la enfermedad que hace que automáticamente uno sienta lastima por esa gente. No pues la pin... Luna si debió haberla cagado mucho para que le haya pasado todo eso”, fue lo que supuestamente escribió la cuñada de Panini y que alguna vez fue de Luna.