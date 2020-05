“Karla Panini se divorció de Óscar Burgos porque la encontró con alguien”: empresario

El empresario Felipe Silva quien recientemente se volvió noticia luego de que manifestara que le había pagado a Karla Panini por un encuentro íntimo, nuevamente volvió a dar de qué hablar, ya que señaló que Óscar Burgos, exesposo de La Lavandera se había divorciado de ella porque la encontró con otro en la cama.

Fue durante una exclusiva para El Chismorreo, que Silva señaló que tras organizar algunas giras de Las Lavanderas le pagó a Panini para tener relaciones sexuales con ella, y además, el hombre reveló que Américo Garza le debía 3.5 millones de pesos a Karla Luna. Y recientemente reveló durante una entrevista al programa de YouTube Chisme No Like que Óscar Burgos encontró a la comediante con otro hombre.

" Panini es de lo peor. Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, si mi gran amigo Perro Guarumo tiene los suficientes pantalones para que diga la verdad, porque la encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, con una persona en la cama, haciendo el amor a Karla Panini. Por eso fue el detonante de la separación que hubo", señaló el empresario.

Silva también señaló que Óscar Burgos jamás hablará del incdente debido a que la comediante lo tienen amenazado, pues esta su hijo de por medio por lo cual si dice algo deja de verlo. "Burgos nunca ha hablado de ese incidente por que Panini lo tiene “amenazado... que si habla deja de ver a su hijo”, indicó.

Sin embargo, no fue todo, ya que Felipe Silva señaló que Karla Panini es perversa e interesada, además de que en su momento Las Lavanderas eras explotadas tanto por Américo como Óscar. " Panini es una mujer “perversa que le gusta el dinero”.

Según Silva cuando comenzó a trabajar con Karla Luna y Karla Panini, en el 2011, se dio cuenta que les pagaban una miseria. El empresario también se refirió a Américo como una persona “déspota que engañó siempre a Luna”.

Pero sin duda, su declaración más polémica es la que hizo respecto a que le pagó a Karla Panini por tener un encuentro íntimo con ella.

"Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un ‘no me olvides’, un ‘acostón’, un algo. Muchos no se atreven a decirlo, yo no tengo nada que perder. A final de cuentas a mí me consta", señaló.

Durante la entrevista Silva señaló que en realidad fueron dos encuentros con Panini, uno en el 2011 y otro en el 2013, y que pagó por ellos 5,000 dólares.