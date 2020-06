Karla Panini revela su verdad del conflicto con Karla Luna

Aunque se rumora que Pati Chapoy fue la primera periodista a la que le ofrecieron la entrevista con la polémica pareja, Karla Panini y Américo Garza, fue el comunicador Gustavo Adolfo Infante quien tuvo la primicia de la versión de La Comare Güera y el empresario respecto al conflicto que tuvieron con la fallecida comediante Karla Luna.

Durante la entrevista que fue transmitida el pasado lunes durante el programa Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo cuestionó a Karla Panini sobre qué fue lo que pasó con Karla Luna, a lo que Panini respondió: "Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablar, es un tema que ya superé y es un tema que yo lo traté con la persona que tenía que tratar (Karla Luna). Es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está.Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado y es algo que no voy a exponer ante nadie. Quiero decir que no hago esta entrevista para que alguien me crea; ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a ser algo intrascendente, a segundo término en mi vida", aseveró.

Panini recalcó que del problema de la infidelidad no solo lo habló en una ocasión con Karla Luna sino tres veces por lo que aseguró que no hay nadie con quien más hablarlo. "Yo sé qué pasó, sé cómo pasaron las cosas. La persona con la que yo hablé se enteró cómo pasaron las cosas y de ahí en fuera yo no tengo que darle explicación a nadie, ni a un país. También quiero dejar en claro que no hablé de ese tema una vez, hablé las veces que ella lo necesito y fuí cuando ella me lo pidió", señaló.

Respecto a por qué terminó Las Lavanderas, Karla Panini aseguró que no fue por Américo Garza sino que ella tuvo un cambio de vida en su fe, y por lo que ya se sentía incómoda en el escenario, además de un problema monetario.

"La primer situación por la que se hablaba de una separación es porque yo tenía un cambio de vida; hice cambios en mi forma de ser, en mi fe y ya me sentía incómoda en ese escenario, me costaba trabajo. Se me requirió en 2012 por parte de la autoridad por un pago de impuestos que era de las dos, tanto mío como de la señora Karla Luna. ¿Por qué era de las dos? Porque los depósitos de Lavanderas entraban a mi cuenta, ella no estaba dada de alta en ese momento, y yo a su vez yo le transfería ese dinero a ella. Cuando me requieren por la cantidad de impuestos que había que pagar, ella no me respondió sobre ese dinero", señaló.